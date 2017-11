NB I - Telt ház előtt FTC-siker a rangadón

2017. november 4. 17:53

A Ferencváros 2-1-re legyőzte a vendég Debrecent a labdarúgó OTP Bank Liga szombati 15. fordulójának rangadóján, ezzel együtt elvesztette éllovas pozícióját, miután a Videoton jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzte.

A mérkőzést közel húszezer néző előtt rendezték meg, miután három és fél év elteltével megállapodtak egymással a Ferencváros vezetői, illetve a vénaszkenneres regisztráció miatt sztrájkoló keménymag tagjai, akik most először léptek be a 2014 nyarán átadott létesítménybe.



Az FTC sorozatban harmadszor győzött, míg a DVSC kilenc veretlenül megvívott bajnoki mérkőzés után kapott ki, ezt megelőzően legutóbb augusztusban szenvedett vereséget.



OTP Bank Liga, 15. forduló:

Ferencváros-Debreceni VSC 2-1 (0-0)



Groupama Aréna, 19 125 néző, v.: Andó-Szabó

gólszerzők: Varga R. (58.), Priskin (60.), illetve Jovanovic (84.)

sárga lap: Lovrencsics G. (72.), Bőle (88.), illetve Ferenczi (55.), Tőzsér (64.), Bódi (73.)



Ferencvárosi TC: Dibusz - Lovrencsics G., Botka, Blazic, Pedroso - Gorriarán, Spirovski - Priskin (Batik, 91.), Paintsil (Bőle, 88.), Varga R. - Böde



DVSC: Nagy S. - Bényei, Kinyik, Mészáros N., Ferenczi - Jovanovic, Mengolo (Takács T., 63.) - Bódi, Tőzsér, Varga K. (Tisza, 86.) - Könyves



Némi meglepetésre az első negyedóra enyhe, de meddő debreceni mezőnyfölényt hozott, majd rákapcsoltak a hazaiak, s bár helyzetet kezdetben nem igazán tudtak kidolgozni, húsz perc elteltével már ők irányították a játékot. Az első félidő hajrájában aztán egyértelművé vált az FTC fölénye, több lehetősége is adódott, de vagy Nagy hárított, vagy hiba csúszott a befejezésbe. A szünet előtti percekben a Debrecen is eljutott egyszer-kétszer az ellenfél kapujáig, komoly veszélyt azonban nem jelentett.



A pihenőt követően is többet volt a házigazdáknál a labda, s a fölényük hamarosan gólokban is megmutatkozott: előbb egy kapu előtti kavarodásnál a góllövőlistát vezető Varga Roland talált be, majd két perccel később Priskin ollózó mozdulattal duplázta meg az előnyt. A DVSC hátránya tudatában támadni kezdett, de kezdetben mezőnyfölénynél többre nem futotta az erejéből. A 84. percben aztán Jovanovic révén sikerült a szépítés, az egyenlítés azonban már nem jött össze.

A mérkőzés szünetében szurkolói összetűzés történt. Ezzel kapcsolatban a BRFK sajtóosztálya arról tájékoztatta az MTI-t, hogy "eddig tisztázatlan okból verekedés tört ki", és "a verekedés során az elsődleges információk szerint egy ember könnyebben, kettő pedig súlyosan megsérült". A rövid közlemény kitér rá, hogy "az eset körülményeit a Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja".

MTI