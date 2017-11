Koncerttel emlékeznek a Nemzeti Múzeum alapítására

2017. november 5. 09:34

A korszak zenei stílusait felidéző hangversennyel emlékeznek november 18-án a Magyar Nemzeti Múzeumban az intézmény 1802-es alapítására és alapítójára, Széchényi Ferencre.

A Hommage á Széchényi Ferenc - Hódolat az Alapítónak című, hagyományteremtő hangversenyen a korszak zenei stílusait felidéző műsorral emlékeznek Széchényi Ferencre, olyan zeneszerzők műveivel, akik nemcsak egy időszakban alkottak, hanem egymás művészetére is hatottak. Az eseményen a Medikus Zenekar Händel, Haydn és Beethoven műveit adja elő Dubóczky Gergely vezényletével - közölték a szervezők az MTI-vel.



A barokk zene egyik csúcspontjának tekinthető Händel 1740-ben megjelent, vonósokra komponált, tizenkét darabból álló concerto grossója, amelyből a koncerten két jól ismert darab hangzik el. Haydn 1761. május 1-jén lépett másodkarnagyként az Esterházy-hercegek szolgálatába, és hercegi utasításra még abban az évben elkészült azzal a három szimfóniával, amelyből a hangversenyen A reggel szólal meg. Beethoven a Nemzeti Múzeum alapításának évében komponálta II. (D-dúr) szimfóniáját. A hangversenyt záró 2. tételt a zeneszerző legpoétikusabb alkotásainak egyikeként tartják számon, dallamai a régi idők békéje utáni vágyódást idézik meg.



A hangversenyre váltott jeggyel 18 órától ingyenesen látogatható a Nemzeti Múzeum Magyarország történetét 1703-tól 1990-ig bemutató állandó kiállítása. A tárlaton nemcsak újkori és modernkori történelmünk jeles személyiségeit és történelemformáló eseményeit ismerhetjük meg, hanem zenetörténeti érdekességekkel is találkozhatunk.



A Semmelweis Egyetem Medikus Zenekara 2008-ban alakult. A javarészt szimfonikus felállásban működő együttes egyetemi rendezvények rendszeres résztvevője, emellett többek között Bayreuthban, Svájcban és a Zeneakadémián is nagy sikerű koncerteket adott. Dubóczky Gergely karmester 2009 óta a zenekar művészeti vezetője.



Széchényi Ferenc 1802. november 25-én fordult engedélyért I. Ferenc császárhoz, hogy tudományos gyűjteményét a nemzetnek ajándékozhassa. Az uralkodó hozzájárulását adta, így ezt a dátumot tekintik a Magyar Nemzeti Múzeum alapításának.

MTI - M1