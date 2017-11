Bántalmazták a kolozsvári színészt

2017. november 5. 10:30

Belekötöttek, majd meg is ütötték Kolozsvár egyik legtehetségesebb színészét egy belvárosi italboltnál, mert magyarul beszélt a rokonaival – adta hírül a Főtér.ro. Az incidensről a maszol.ro is beszámolt.

Megverték Imecs-Magdó Levente színészt, a kolozsvári Váróterem Projekt társulatvezetőjét a Deák Ferenc / Eroilor utcai TopDrinks italbolt előtt, mert a boltban magyarul beszélgetett a rokonaival – derült ki a színész sajtónak elküldött beszámolójából. Az incidens egy hete történt – írja a foter.ro –, de a színész levelében azt írja, azért csak most hozta nyilvánosságra a történteket, mert nem történt nagy baja, a kényelem és az elhallgatás reflexe működött nála. Azt írta, már bánja, hogy nem tett feljelentést.

Az Erdélyben is egyre erősebb társadalmi felelősségvállalás azonban és a Facebookon zajló #metoo kampány meggyőzte, hogy ha a hatóságot nem is, a nyilvánosságot azért értesítse a szerinte tünetszerű jelenségről. „Kifogás mindig van” – írja, és tudatában van annak, hogy későn lép, de így is állampolgári kötelességének tartja felhívni a figyelmet az ilyen ügyekre.

A teljes cikk itt olvasható.

