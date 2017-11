Menesztené Seehofert pártja ifjúsági szervezete

2017. november 5. 11:59

Távozásra szólította fel Horst Seehofer bajor kormányfőt, a Keresztényszociális Unió (CSU) elnökét pártja ifjúsági szervezete. A politikus vasárnapi nyilatkozatában kártékonynak nevezte a követelést és hangsúlyozta, hogy a folytonos bírálatok nem befolyásolják a következő szövetségi kormány megalakításáért Berlinben folytatott küzdelmében.

Horst Seehofer a Bild am Sonntag című lapnak azt mondta, továbbra is "oroszlánként" küzd azért, hogy a CSU részvételével stabil kormány alakuljon Berlinben.



Az Angela Merkel kancellár vezette testvérpárttal, a Kereszténydemokrata Unióval (CDU) közösen folytatott tárgyalások a liberálisokkal (FDP) és a Zöldekkel a lehető legnehezebb politikai munkát jelentik, és igen kártékony, hogy ezt "szakadatlan golyózáporban" kell végeznie, holott a CSU elnöksége egyhangúlag döntött arról, hogy személyi kérdéseket a berlini koalíciós egyeztetések után vesznek napirendre - mondta.



Hangsúlyozta, hogy a bírálatok leperegnek róla, és majd csak azután válaszol rájuk, hogy befejezték a pártok színei (CDU/CSU: fekete, FDP: sárga, Zöldek: zöld) alapján Jamaica-koalíciónak nevezett együttműködés lehetőségéről kezdett egyeztetéseket.



Előzőleg, szombaton a CDU/CSU pártszövetség közös ifjúsági szervezetének (Junge Union) CSU-s tagszervezete erlangeni gyűlésén nagy többséggel elfogadott egy határozatot, amely szerint a CSU vezetésében személyi változásra, "hiteles újrakezdésre" van szükség ahhoz, hogy a párt megőrizze abszolút többségét a 2018-as tartományi parlamenti (Landtag-) választáson.



Az ifjúsági szervezet az első befolyásos csoportosulás a CSU-ban, amely nyíltan szembefordult Horst Seehoferrel. A Bild am Sonntag szerint a támadás mögött az első számú "trónkövetelő", Markus Söder pénzügyminiszter áll, aki ugyan eddig nem követelte nyilvánosan Seehofer távozását, de gyakran bírálja és a pártját fogja mindenkinek, aki szembefordul vele. Így például az ifjúsági szervezet gyűlésének margóján szombaton tett nyilatkozatában kiemelte, hogy a CSU megkerülhetetlen szervezetről van szó, amely bizonyította "gerincességét".



A bírálatok alapja a CSU gyenge szereplése a szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választáson. A csak Bajorországban működő párt a tartományban leadott szavazatok 38,8 százalékát szerezte meg, ami 10,5 százalékpontos visszaesés a négy évvel korábbi 49,3 százalékponthoz képest.



A CSU 1949 óta először végzett 40 százalék alatti eredménnyel, és gyengülése a pártban elterjedt értelmezés szerint azt jelenti, hogy a 2018-as helyi választáson veszélybe kerülhet az abszolút többség a müncheni tartományi parlamentben. Ez azért fontos, mert a CSU-nál szinte a párt létének értelmeként tartják számon azt, hogy egyedül, koalíciós partner nélkül vezeti Bajorországot.



Horst Seehofer 2008 óta vezeti a pártot és a tartományi kormányt. Az után került a pártelnöki és a miniszterelnöki tisztségbe, hogy a CSU a 2008-as Landtag-választáson több mint 40 év után nem szerzett abszolút többséget, és a kudarc miatt támadt forrongás elsöpörte a párt akkori vezetését.

