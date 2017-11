A volt IMF-vezér üdvözli Macron politikáját

2017. november 5. 16:00

Dominique Strauss-Kahn, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) egykori francia főigazgatója (2007-2011) üdvözölte Emmanuel Macron pártok feletti politikáját, és meggyőződését fejezte ki, hogy a francia Szocialista Pártnak (PS), amelynek maga is tagja, "nincs jövője", "itt az ideje, hogy eltűnjön".

A szexuális botrányai miatt a közélettől 2011 óta visszavonult volt francia pénzügyminiszter a tavaszi választások óta először kommentálta a francia belpolitikát a marokkói Marrákesben, egy gazdasági konferencián.



A Le Parisien című francia napilap vasárnapi számában megjelent helyszíni tudósítás szerint egy amerikai újságíró kérdésére válaszolva Strauss-Kahn azt mondta, "a PS-nek nincs jövője, és ez jó dolog".



"Emmanuel Macron elnökké választása földrengést okozott a francia politikai életben. Szomorúan mondom, de az az igazság, hogy a pártom nem tudta a globalizációt kezelni, nem tudott átalakulni, miközben a világ átalakult, ezért eljött az idő, hogy eltűnjön, és más erők jelenjenek meg" - hangsúlyozta a volt IMF-vezér.



Strauss-Kahn úgy látja, hogy a francia elnök "meglepően jól csinálja" (a dolgát).



"Macron se nem baloldali, se nem jobboldali. Azt szeretném, ha baloldali és jobboldali is lenne egyszerre. Meggyőződésem, hogy a jobb- és baloldal továbbra is létezik, hívhatjuk, ahogy akarjuk, de a demokratikus országokban vannak konzervatív és progresszívebb erők, és jó dolog, hogy az ország érdekében időnként, ahogy most Macronnál, együtt tudnak működni" - hangsúlyozta a közgazdász.



Strauss-Kahn szerint Franciaország jelenleg "nagy átalakuláson" megy át.



"Ha Emmanuel Macron megragadja a szerencséjét, akkor öt év alatt nagyobb változásokat idézhet elő Franciaországban, mint amilyenek az elmúlt harminc évben történtek" - tette hozzá.



Emmanuel Macron elnökválasztási győzelme óta a PS teljesen szétesett. Az 577 fős nemzetgyűlésben, ahol korábban abszolút többséggel rendelkezett, jelenleg alig 31 képviselője van, az állami támogatás megcsappanása miatt eladni kényszerült a székházát, és munkatársainak mintegy felét elbocsátja.

MTI