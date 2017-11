Lövöldözés volt egy texasi templomban - 27 halott

2017. november 5. 22:12

Legalább húsz embert megölt és húsznál többet megsebesített egy fegyveres támadó a dél-texasi Sutherland Springs település baptista templomában vasárnap - közölte az amerikai média.

A híradások szerint a tettes is meghalt.



Helyi idő szerint dél körül egy férfi belépett a templomba, ahol éppen istentiszteletet tartottak, majd vaktában lövöldözni kezdett. A Fox televízióban megszólaltatott szemtanúk egyike arról számolt be, hogy éppen a templommal szemben lévő benzinkúton volt, amikor meghallotta a lövöldözést. Szerinte legalább ötven lövés dördült el.



A mintegy 400 lelket számláló település rendőrsége és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársai perceken belül a helyszínre érkeztek. Az elkövető megpróbált elmenekülni, de a rendőrök üldözőbe vették és rálőttek. A megyei seriff szóvivője, Robert Murphy szerint egyelőre nem világos, hogy az elkövetőt a rendőrök lőtték-e agyon, vagy öngyilkos lett. A férfi azonosítása még nem történt meg.



A híradások szerint a templomban eddig húsznál több holttestet találtak. A sebesültek száma is meghaladja a húszat. Helikopterekkel és mentőkkel szállítják őket egy közeli település kórházába.

Az RT közben 27 halottról ír egy rendőrségi tisztviselőre hivatkozva, a Fox News "legkevesebb 20" halálos áldozatról számol be. Az illetékes megyei parancsnok pedig további 20 sérültről számolt be.



A Japánban tartózkodó Donald Trump elnök Twitter-üzenetben reagált a tragédiára. "Isten segítse meg a Sutherland Springsben élőket" - írta.



Twitter-bejegyzésben fejezte ki együttérzését Greg Abbott texasi kormányzó is.



Sutherland Springs a dél-texasi San Antoniótól mintegy ötven kilométernyire délre fekszik.

MTI