Szicília - Fej fej mellett a jobbközép és az Öt Csillag

2017. november 5. 23:30

A két nagy olasz ellenzéki erő, a Silvio Berlusconi vezette jobbközép pártszövetség és az Öt Csillag Mozgalom (M5S) jelöltje kapta a legtöbb szavazatot a Szicíliában vasárnap tartott tartományi választásokon az urnák lezárása után közölt exit poll eredmények szerint.

Szicíliában új tartományi elnököt, valamint a hetvenfős tartományi képviselő-testület tagjait választották meg.



A szavazófülkéből kilépők megkérdezésén alapuló exit poll eredmények szerint a jobbközép pártszövetség jelöltje, Nello Musumeci 36-40 százaléknyi voksot kapott. Nello Musumeci a szicíliai Catania volt megyei elnöke, akit a Silvio Berlusconi vezette Hajrá Olaszország (FI), az Északi Liga és a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) közösen jelölt. A dél-olaszországi sziget hagyományosan jobbközép térségnek számít, újdonságot jelentett azonban az FI, Északi Liga és FdI koalíciója, amely a szicíliai sikerrel növelni akarja választási esélyeit a jövőre esedékes olasz parlamenti választáson. A jobbközép pártszövetség kampányát személyesen Silvio Berlusconi dúsgazdag üzletember irányította, aki háromszor is volt már miniszterelnök.



A második helyen csekély lemaradással - 33-37 százaléknyi vokssal - Giancarlo Cancelleri, az M5S jelöltje végzett, akit a párt tagjai szokásuk szerint interneten választottak ki.



Minden előrejelzés 20 százalék alatt adja Fabrizio Micari, a Matteo Renzi volt miniszterelnök vezette balközép kormányerő, a Demokrata Párt (PD) jelöltjének szereplését. Ha az exit poll adatok igazak, a PD jelentős vereséget könyvelt el, tekintettel arra, hogy 2012 óta balközép tartományi elnök vezette Szicíliát.



A jelöltek közül az győz, aki a legtöbb szavazatot kapja, nincsen második forduló.



Az este hétórás részvételi adatok szerint a szavazásra jogosult több mint 4,6 millió szicíliai 36,3 százaléka járult az urnákhoz. Az öt évvel ezelőtti tartományi választásokon a szavazók valamivel több mint 40 százaléka voksolt.



A szavazatszámlálás - egy tartományi rendelkezés értelmében - csak hétfő reggel kezdődik, és végleges eredmény hétfő estétől várható. A lezárt urnák egész éjszaka a szavazókörzetekben maradnak, ami miatt több párt is tiltakozott, tartva a csalástól. Az olasz belügyminisztérium elrendelte a szavazóhelyiségek őrizetét.



Az olasz pártok számára a szicíliai választás az utolsó belpolitikai megmérettetés a jövő tavasszal esedékes parlamenti választások előtt. Az eredmény egyfajta fokmérője a kormányerők és az ellenzék támogatottságának. Elemzők szerint a PD rossz szereplése akár a balközép miniszterelnök-jelölt, Matteo Renzi leváltásához is vezethet.

MTI