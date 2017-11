Magyar fejlesztéssel épülhetnek az első okos társasházak

2017. november 6. 12:48

Tömegek számára teszi elérhetővé az okos otthonokat egy hazai technológia, a Chameleon.

A Chameleon Smart Home-nak köszönhetően az ingatlanberuházók az eddigieknél jóval olcsóbban kínálhatnak okos megoldásokkal társasházi lakásokat.

A rendszer újdonsága még, hogy a régi lakásokban is telepíthető, megnyitva a lehetőségét a széles körű felhasználásnak.

A tömeggyártás elindult, megkezdődött a technológiát is alkalmazó első magyar „okos társasház” építése, sorra érkeznek a megrendelések Európából és az Egyesült Államokból is. Texasban jelenleg 42 ezer lakást „okosítanának” a Chameleonnal.

A világon egyedülálló fejlesztés iránt hazai telekommunikációs és áramszolgáltató cégek is érdeklődnek, a szolgáltatás hamarosan havi díjas előfizetéssel is megrendelhető lesz. A cég egy-két éven belül több millió eurós bevételt vár az évente több mint 50 százalékkal bővülő piacon.

Majdnem felére csökkenthető az okosítás ára

A Chameleon Smart Home a nevéhez hűen kapcsolódni tud a legtöbb nagy gyártó rendszereihez és elfedi a gyártók közötti kommunikációs problémákat. Alkalmazkodik a külső eszközökhöz, a központi vezérlőkhöz. Akár több teljesen külön álló rendszer funkcióit, eszközeit képes egyetlen közös platformon kezelni.

Az újítással akár 40 százalékkal is csökkenthető egy-egy lakás egyedi „okosításának” költsége.

Szarvas Péter, a Chameleon Smart Home tulajdonosa elmondta, hogy cégük az első vezetékes rendszerű smart home szolgáltató és gyártó, amely típus független megoldást nyújt az ingatlanberuházók részére, gyakorlatilag előkészíti a lakásokat bármilyen smart home-megoldás bevezetésére.

Előkábelezik a lakásokat, kapcsolók, konnektorok, vezérlők mögé építik be eszközeiket, ezzel olyan alapot biztosítanak, amelyre a későbbiekben a vevők igényeinek megfelelően lehet egyedi, de egymással kommunikáló okos eszközöket telepíteni. A fejlesztés az egész társasházat egy összefüggő rendszerként kezeli. A Chameleon Smart Home technológia az újépítésű lakásokon kívül a már meglévőkbe is telepíthető, alacsony költséggel.

A cég fejlesztésével már megkezdődött az első magyarországi ház kábelezése. A 13. kerületben épülő 54 lakásos társasház lesz az első tényleg okos társasház okos lakásokkal. A kivitelező cég további 6 társasházat épít ezzel a technológiával, összesen 1000 lakás lesz előkészítve. A startup első külföldi megrendelői is megjelentek, El Pasóban (Texas) például egy 42 000 lakást felügyelő ingatlanos cég építené be a technológiát a lakásaiba, egy német befektető cég pedig kizárólagos forgalmazási szerződést szeretne kötni a Chameleon Smart Home értékesítésére az osztrák, német és svájci piacokon. A vállalat 500 000 euró saját tőkét tenne be egy vegyes vállalatba a Chameleonnal.

A több forradalmi újításnak köszönhetően a cég jelentős növekedéssel számol, hiszen a hazai, több mint 5 milliárd forintra becsült smart home-piac várható növekedési üteme 2017-21 között átlagosan évi 59 százalék lehet. Európában a smart home beruházások száma 38 százalékkal emelkedik évente, 2020-ra a jelenlegi 2,6 milliárd eurós európai piac 14,1 milliárd eurós lehet.

A többéves fejlesztés eredményeként született megoldással első körben a hazai társasház építkezéseket célozta meg a cég, és még idén elkezdik a termék értékesítését a DACH régióban (Németország, Ausztria, Svájc), ahol egy müncheni kivitelező céggel kötöttek kizárólagos viszonteladói szerződést a termék értékesítésére. A DACH piac mérete jelenleg 1,8 milliárd USD ~ 485 milliárd forint.

Jövőre az új technológiától Magyarországon egymilllió, Németországban 2 millió eurós árbevételt remélnek, és a további terjeszkedéshez több mint 300 millió forintos pótlólagos tőkét is be kívánnak vonni.

Harmadik lépésben, 2019-ben a tervek szerint a Chameleon Smart Home piacra lép az Egyesült Államokban, mely globális szinten a legnagyobb smart home piac, 14,6 milliárd USD ~ 4000 milliárd forint. A háztartások smart home penetrációja jelenleg 15 százalék, mely várhatóan 61 százalékra nő 2021-re. Az okos otthonok (smart home) piaca évről évre gyorsan fejlődik, a lakásban vagy házban működő valamennyi rendszert összehangoló, központilag és távolról is irányítható technikai és innovatív megoldások egyre népszerűbbek.

Az okos otthon hívó szó a társasházaknál is, a magyar piacon mégis alig vannak jelen a valóban okos lakások. Számos társasház okos otthonnal hirdeti lakásait, de az összes funkció, amit a végfelhasználó el tud érni, az a távoli fűtés vezérlés, esetleg néhány világítási kör vezérlése, és nem a komplett társasházi integráció. A Chameleon Smart Home technológia életre hívásáig teljes kiépítésre alkalmas smart home-rendszer nem volt a lakóparkokban és a társasházakban.

A Chameleon Smart Home a világon elsőként képes megoldani a kommunikációt az egyéni igényeket szolgáló lakások és a társasház eszközei között. A technológia a jövő irodáinak okosításához is alkalmas, mert nem avul el, az alaprendszer kommunikál a legismertebb gyártók eszközeivel.

A smart home egy komplex számítógépes rendszer, amely hatékonyan, saját igényeinkre szabva működteti otthonunk fűtési és hűtési rendszerét, a világítást, az árnyékolástechnikát, a biztonsági rendszereket, a kerti eszközöket, az audiovizuális eszközöket, számos technikai eszközt.

Az okos társasház azonban ennél többet tud, például ha a kaputelefonon csöngetnek, a mobilon meg lehet nézni ki az, és be is lehet engedni az illetőt, de jelzést kaphatunk például arról is, ha feltöltődött az elektromos autónk a garázsban. Képes a balkonládában nevelt növények időjárás függő automatikus öntözésére is. A Chameleonnal nem csak a lakás, hanem az egész társasház közösségi terei, funkciói elérhetőek.

A Chameleon Smart Home technológia révén nem kell lemondania az okos otthonok kényelméről annak sem, akinek régi típusú házban van a lakása, ha a villanyszerelés lehetővé teszi, azaz be lehet húzni a csőbe egy jelkábelt, akkor a rendszer beépíthető. Vezeték nélküli megoldással pedig a technológia a régi és az új házakban is rendelkezésre áll minden komolyabb átalakítás nélkül.

