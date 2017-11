Katalán polgármesterek tanácskoznak Brüsszelben

2017. november 6. 16:59

Mintegy 200 katalán polgármester érkezik kedden Brüsszelbe, hogy a leváltott katalán kormány ott-tartózkodó tisztségviselőivel megbeszélést folytassanak - közölte a La Libre Belgique belga napilap hétfőn.

A napilap információi szerint Miquel Buch, Premia de Mar város polgármestere, a katalán önkormányzati társulás (ACM) elnöke a Catalunya Radio rádiócsatornának adott interjújában azt közölte, hogy a Brüsszelbe érkező önkormányzati vezetők megbeszélést folytatnak a Katalóniában kialakult helyzetről, a spanyol rendőrség fellépéséről, a további jogi és politikai lehetőségekről.



Az egynapos találkozó alkalmat ad arra, hogy "Európa fővárosában" vitassák meg a katalán helyzetet és a spanyol alkotmány 155-ös cikkét, amelyre hivatkozva Madrid feloszlatta a katalán kormányt, és előrehozott regionális választásokat jelentett be - közölte a politikus.



Lapinformációk szerint a spanyol ügyészség száznál is több katalán polgármester ellen tervez eljárást indítani, azzal vádolva őket, hogy együttműködtek a leváltott katalán kormányzattal az október 1-jén tartott függetlenségi népszavazás megszervezésében.



Sajtóinformációk szerint Spanyolország észak-keleti régiójának függetlenségét ellenző katalán vállalkozók szövetsége is ülést tart kedden Brüsszelben. A vállalkozók az Európai Parlament (EP) épületében folytatnak megbeszélést EP-képviselőkkel.



Spanyolországban lázadással, zendüléssel és hűtlen kezeléssel vádolják Katalónia menesztett, korábbi kormányfőjét, miután a térség vezetése az október eleji, alkotmányellenes névszavazást követően egyoldalúan kinyilvánította Katalónia függetlenségét. A spanyol hatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki Puigdemont és négy társa ellen, akik Brüsszelbe utaztak, miután a madridi kormányzat rendkívüli intézkedésként menesztette őket és előrehozott helyi választásokat írt ki Katalóniában.



Vasárnap feladta magát a belga rendőrségen Carles Puigdemont volt katalán elnök és feloszlatott kabinetjének Belgiumban tartózkodó négy tagja.



Az ügyükben eljáró vizsgálóbíró több mint tíz órán át tartó kihallgatás után, hétfőre virradóra azt közölte, hogy Puigdemontot és volt minisztereit szabadlábra helyezi, amíg az illetékes bíróság nem dönt arról, hogy kiadhatók-e a spanyol hatóságoknak.



Bírósági engedély nélkül nem hagyhatják el az országot, és 15 napon belül meg kell jelenniük a bíróságon. Tájékoztatniuk kell a hatóságokat a hollétükről, és eleget kell tenniük a rendőrségi vagy bírósági idézéseknek.

MTI