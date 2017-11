Offshore-botrány - Az Apple is nyakig benne van

2017. november 6. 23:41

Az Apple titokban Jersey szigetére telepítette át egyes kulcsfontosságú gazdálkodási egységeit adókötelezettségeinek minimalizálása végett - egyebek mellett ez derült ki azokból a dokumentumokból, amelyek a legújabb offshore-kiszivárogtatással kerültek nyilvánosságra.

Az offshore adóparadicsomok után máris csak Paradise-iratok (Paradise Papers) néven emlegetett, 13,4 millió aktából álló adattömeg feldolgozásában világszerte 96 sajtó- és médiacég vesz részt, köztük a BBC brit közszolgálati médiatársaság Panorama című tényfeltáró televízióműsorának szerkesztősége és a The Guardian baloldali brit napilap.



A BBC-műsor oknyomozó szerkesztősége által hétfő este ismertetett aktákból az derül ki, hogy az amerikai informatikai óriásvállalat - a világ legnyereségesebb cége - más adóparadicsomok felkutatásába kezdett, miután az ír hatóságok 2013-ban elkezdték bezárni azokat a törvényi kiskapukat, amelyek lehetővé tették az Apple korábban Írországban bejelentett érdekeltségeinek az adóminimalizálási manővereket.



Az Apple Írországban kiépített struktúrái a BBC vizsgálata szerint adórezidensi szempontból - a 2013-ban kezdett ír adójogi reformig - gyakorlatilag "hontalanná" tették a céget, és így az amerikai konglomerátum a külföldön realizált nyereségek után ritkán fizetett 5 százaléknál magasabb adót, de egyes években a 2 százalékot sem érte el a vállalat külföldi adóterhe.



Az Európai Bizottság számításai szerint volt olyan év, amelyben az egyik írországi Apple-érdekeltség mindössze 0,005 százalék adót fizetett - hangzott el a BBC-műsorban.



A BBC által vizsgált akták tanúsága szerint 2014 márciusában az Apple jogtanácsosai kérdőívet küldtek a Bermuda szigetcsoporton bejegyzett, offshore pénzügyekre szakosodott Appleby ügyvédi irodának - ahonnan a most kiszivárogtatott dokumentumok zöme származik -, aziránt érdeklődve, hogy egyes offshore helyszínektől milyen adóelőnyök remélhetők.



Az Apple jogászait mindenekelőtt a Brit Virgin-szigetek, Bermuda, a Kajmán-szigetek, Mauritius, a Man-sziget, valamint Jersey és Guernsey érdekelte.



A vállalat végül Jerseyt választotta. A normandiai partvidék közelében fekvő, széleskörű önigazgatási jogkörökkel bíró sziget nem része az Egyesült Királyságnak, de a brit korona külső függő területei közé tartozik, saját adómegállapítási jogokkal. Jerseyn a társasági adó az ott megtelepedő külföldi cégek számára zéró százalék.



A Paradise-dokumentumok szerint az Apple két kulcsfontosságú írországi érdekeltsége, az Apple Operations International (AOI) - amely a cég külföldön tartott 252 milliárd dollárnyi készpénztartalékának nagy részét kezeli -, és a nemzetközi értékesítésért felelős Apple Sales International (ASI) 2015 elején az Appleby Jerseyn működő irodájába telepítette vállalatvezetésének központját, és ez a helyzet legalább 2016 elejéig fennállt.



Az Apple idei elszámolásai is azt mutatják, hogy a cég az Egyesült Államokon kívüli piacokon elért 44,7 milliárd dollár eredmény után csak 1,65 milliárd dollár adót fizetett be külföldi kormányok költségvetéseibe. Ez 3,7 százalék körüli adórátának felel meg, ami nem egészen a hatoda a globálisan számolt átlagos társasági adónak - hangzott el a hétfői BBC-műsorban.

MTI