Hogyan juthatott legálisan fegyverhez a texasi merénylő?

2017. november 7. 00:40

Sokkolta Amerikát az újabb tömeggyilkosság. Az októberi Las Vegas-i lövöldözés, illetve a New York-i gázolásos merénylet után, ezúttal Texas államban gyilkolt egy ámokfutó. A 26 éves, egykori katona egy templomban rendezett vérfürdőt. 26 ember meghalt, 30-an megsebesültek, az áldozatok között sok a gyerek. A nyomozók azt mondják: nem terrortámadás történt.

A férfi, miután katonai szolgálatot teljesített, háborús poszttraumás stresszben szenvedett; a kérdés, hogy juthatott legálisan fegyverhez.

Egyes államok között élesen eltérő feltételek vannak, van, ahol minden további nélkül lehet fegyvert venni, vagyis egy ilyen betegség nem kizáró ok. Texas államban a szabad fegyverviselést újra engedélyezték, vagyis az utcán valaki még az övén is hordhat fegyvert - pont két ilyen – fegyverrel rendelkező – férfi akadályozta meg, hogy több áldozata legyen a támadásnak – mondta Horváth József biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma este című műsorában.

Hozzátette azt is, hogy a fegyelem, a parancsuralmi rendszer, a hadseregen belüli követelmények, egy bázison való elzártság egy gyengébb pszichikumú személy esetében okozhat ilyen tüneteket, ehhez nem is kell Afganisztában vagy Irakban szolgálni (a férfi logisztikával foglalkozott – a szerk.) – fogalmazott a szakértő, kiemelve, hogy az ilyen fiataloknál általában éles helyzetben derül ki, hogy bírják a stresszt.

Arról is beszélt, a magyar honvédségnél, mielőtt valaki misszióba vonul külföldre, pszichikai szűréseken kell átesnie, és amikor visszatér, akkor is szűrés alá kerül. Volt olyan eset, hogy Afganisztánban a magyar tábort támadás érte, a pszichológusok, pszichiáterek de még a tábori lelkészek is foglalkoztak a katonákkal – fűzte hozzá Horváth József.

hirado.hu - M1 Ma Este