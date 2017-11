A katalán törekvések felerősíthetik a szeparatizmust

A katalán törekvések felerősíthetik a szeparatizmust Európában - mondta Tóth Norbert nemzetközi jogász kedd reggel az M1 aktuális csatornán.

A jogász szerint Spanyolországban a katalánon kívül még két olyan kisebbség létezik, amely "hajlamos" az elszakadásra: a baszkok és a galíciaiak. Ez utóbbiak elszakadási törekvései ugyan a leggyengébbek, de nem kizárt, hogy a katalán válság hatására ezek erősödhetnek.



A szakértő megemlítette Korzikát, amely a történelem során már erőszakkal is megpróbált függetlenedni Franciaországtól, most pedig újra "mozgolódás" tapasztalható.



Hasonló a helyzet Észak-Írországban és Skóciában, amelyek Nagy-Britanniától szakadnának el, és Kelet-Európában is egy sor olyan kisebbség van, amelyek függetlenedési törekvései erősödhetnek - mondta.

MTI - M1