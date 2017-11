A Jobbik nyomást gyakorolna az Alkotmánybíróságra

2017. november 7. 10:51

Miközben az adóhatóság mellett az ügyészség is nyomoz a Jobbik kétes plakátügyeivel kapcsolatban, a párt rendre hárítja felelősségét. Most éppen úgy, hogy a plakáttörvény alaptörvény-ellenességének kapcsán előre is megkérdőjelezik a jövő évi választások eredményeit.

Alapvetően kérdőjeleződik meg a 2018-as parlamenti választás eredménye s a magyar jogállamiság, ha az Alkotmánybíróság (AB) megfelelő időn belül nem hoz döntést az ellenzéki pártoknak a kormánytöbbség által nyáron elfogadott plakáttörvény ügyében benyújtott beadványáról – jelentette ki tegnap Staudt Gábor. A Jobbik képviselője ezzel magyarázta, hogy pártja azt kérte az AB elnökétől: kezdeményezzen soron kívüli vagy gyorsított eljárást a testületnél a beadványról.

A plakáttörvény szerint a pártok csak listaáron, kedvezmény nélkül vásárolhatnak hirdetési felületet, erről pedig értesíteni kell az illetékes kormányhivatalt. Ha a szerződést nem küldik el, a kormányhivatal egyszerűen leszedheti a hirdetéseket. A Jobbik a tavaszi, kormányt lejáratni próbáló plakátkampányához jóval a piaci ár alatt kapott hirdetési felületeket a Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó cégektől. A párt hónapokig nem hozta nyilvánosságra, hogy valójában mennyit is fizettek három hónapon keresztül a több mint háromezer plakáthelyért. A Jobbik–Simicska-tranzakciókat az adóhatóság (NAV) és az Állami Számvevőszék (ÁSZ) is vizsgálja. Utóbbi, mivel a párt a számvevőszék többszöri megkeresése ellenére sem tett eleget adatszolgáltatási kötelezettségének, ügyészséghez fordult, a hatóság pedig nyomozást indított.

Időközben kiderült, hogy törvényt szegett a Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó Publimont Kft., amikor a piaci ár töredékéért biztosított plakáthelyeket a Jobbiknak. A NAV vizsgálata során ugyanis csaknem 75 millió forint adókülönbözetet állapítottak meg, vagyis a cégnek ennyivel többet kellett volna befizetnie az államkasszába, ha nem nyújt az áfajogszabályokkal összeegyeztethetetlen kedvezményeket Vona Gábor pártjának. A Jobbik egy szarvashibát is elkövetett az ügylet során: a plakáthelyek megvásárlásakor nem számoltak azzal, hogy nincs a reklámhordozói vonatkozásban érvényes közterület-használati engedélyük.

A Fidesz Staudt Gábor tájékoztatójára közleményben úgy reagált: a Jobbik Simicska Lajos kedvéért már az Alkotmánybíróságra is nyomást akar gyakorolni.

Az pedig egyenesen szánalmas, vélik, hogy a párt ilyen kétségbeesetten már előre magyarázza a választási kudarcát.

magyaridok.hu - MTI