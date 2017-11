Ombudsman: jogsértő a tb a fogyatékkal élőkkel

2017. november 7. 15:31

Sérti az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét, hogy a társadalombiztosítás nem támogatja a kommunikációban súlyosan akadályozott, fogyatékossággal élő személyek számára a modern, digitális eszközök alkalmazását - tájékoztatta az ombudsman állásfoglalásáról az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala kedden az MTI-t.

Székely László ombudsman szerint a tényleges hozzáférhetőség javítása alapjogi szempontból indokolt, így a szaktárca intézkedését kérte - tartalmazza a panaszügy kivizsgálása nyomán kiadott közlemény.



Felidézik: a panaszos beadványában leírta, hogy gyermeke 13 és fél éves, halmozottan sérült, de ép tudatú és fejleszthető. Számos eszközt kipróbált már azért, hogy a gyermeke a mindennapi életben és kapcsolatrendszereiben ki tudja magát fejezni. A legjobb megoldás egy szemvezérelt eszköz, a "szemegér" volt. A panaszos sérelmezte, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) elutasította a társadalombiztosítási támogatás iránt benyújtott kérelmét.



Arra hivatkoztak, hogy a "szemegér" nem tartozik az egészségbiztosítás által támogatható kommunikációs segédeszközök közé.



Székely László megkereste az egészségügyért felelős államtitkárt, az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontot, valamint az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar dékánját. A szakértői vélemények alapján a jelentés rögzíti, hogy a "szemegér" és az ehhez hasonló kommunikációs rendszerek hatékonyan támogathatják a súlyos fogyatékossággal élő emberek kommunikációját, alkalmazásuk számottevő életminőség-javulást, illetve fejlődési lehetőségeket hozhat az érintettek számára.



Az ombudsman kiemelte, hogy valamennyi nemzetközi jogi előírás és hazai jogszabály az információkhoz való hozzáférés egyenlő esélyét rögzíti. A jogszabályok külön is kiemelik a súlyos fogyatékossággal élő személyek, illetve gyermekek jogai és esélyegyenlősége érvényesülését. Ezért az állami kötelezettség része az is, hogy ezeket a modern eszközöket a társadalombiztosítási támogatás révén ténylegesen is elérhetővé tegye - tartalmazza a közlemény.



A biztos ezért felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hívja fel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő főigazgatóját, hogy kezdeményezze az irányadó miniszteri rendelet módosítását.



Olyan módosítás szükséges, amely lehetővé teszi, hogy az egyedi ügyben, de általában is, a kommunikációban súlyosan akadályozott fogyatékossággal élők számára a fejlett technológiák társadalombiztosítási támogatással hozzáférhetőek legyenek - állapította meg az ombudsman.

MTI