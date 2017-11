MLSZ - Szektorbezárás és pénzbüntetés az FTC-nek

2017. november 7. 17:25

Szektorbezárással és pénzbüntetéssel sújtotta a Ferencvárost a szombati jelentős szurkolói rendbontás miatt a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága kedden.

Az MLSZ honlapján olvasható határozat szerint a klubnak hárommillió forintot kell fizetnie, és a következő három bajnoki mérkőzésen a B1, a B2, a B3 és a C1 szektort zárva kell tartani. Ezek a kapu mögötti szektorok azok, ahova a Kubatov Gábor klubelnökkel folytatott hosszú tárgyalássorozat eredményeként most először léptek be a korábban a vénaszkenneres regisztráció miatt sztrájkoló keménymag tagjai. Mindez azt jelenti, hogy a lelátóra három és fél év után visszatérő drukkerek újra csak a stadionon kívül szurkolhatnak, ugyanis a klubbal kötött megállapodás értelmében a számukra létrehozott - a vénaszkennert elhagyó - B típusú kártyával kizárólag ezekbe a szektorokba tudnak jegyet vásárolni.



A szombati FTC-Debrecen (2-1) meccs szünetében verekedés tört ki a hazai drukkerek között és késelés is történt. Egy ember könnyebben, kettő pedig súlyosan megsérült.



Az FTC "Senki nem ússza meg" címmel hétfőn kiadott közleményében a többi között tudatta: körülbelül ötven ember szervezetten vett részt a történtekben, közülük mindenkit azonosítani tudnak, a stadion technikai rendszere erre tökéletesen alkalmas.



Az MLSZ fegyelmi bizottságának indoklása tartalmazza: megállapítható, hogy két szurkoló esetében a sérülést a stadion területére bekerült késsel okozták. Részletezik továbbá, hogy a fővárosi klub megsértette a mérkőzésrendezéssel kapcsolatos szabályzati előírást, és nem megfelelően biztosította a rendet a mérkőzés alatt, szurkolói pedig jelentős mennyiségű pirotechnikai eszközt vittek a stadionba, majd használták azokat.



A DVSC-t 200 ezer forintra büntették, mert drukkerei szidalmazták az ellenfelet és más sportszervezetet.



A kiállított játékosok közül Lipták Zoltán (Diósgyőr) és Patrick Mevoungou (Puskás Akadémia) egyaránt egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

MTI