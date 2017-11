Offshore-botrány - Károly herceg is kampányolt

2017. november 7. 22:15

Károly brit trónörökös tíz évvel ezelőtt olyan klímaegyezmény-módosításokért kampányolt, amelyből saját magánvagyon-kezelő hitbizománya közvetve anyagi hasznot húzhatott volna, ha a lobbizás sikerrel jár, és ezt annak idején nem tárta a nyilvánosság elé - egyebek mellett ez derült ki azokból a dokumentumokból, amelyek a legújabb offshore-kiszivárogtatással kerültek nyilvánosságra.

Az offshore adóparadicsomok után máris csak Paradise-iratok (Paradise Papers) néven emlegetett, 13,4 millió aktából álló adattömeg feldolgozásában világszerte 96 sajtó- és médiacég vesz részt, köztük a BBC brit közszolgálati médiatársaság Panorama című tényfeltáró televízióműsorának szerkesztősége és a The Guardian baloldali brit napilap.



A BBC-műsor oknyomozó szerkesztősége által kedd este ismertetett akták szerint a Duchy of Cornwall (Cornwall hercegsége) gyűjtőnevű, több mint 54 ezer hektáron elterülő trónörökösi birtokhálózat és vagyonkezelő hitbizomány, amelyből Károly hercegnek magánjövedelme származik, 2007-ben 113 500 dollárért vásárolt titokban részesedést egy bermudai központú vállalatban.



A Sustainable Forestry Management (Fenntartható Erdőgazdálkodás) nevű vállalkozás maga küldte meg a számára hasznos klímaegyezmény-módosításokhoz szükséges lobbizás dokumentációját a herceg hivatalának, de Károly lobbizása végül nem ért célt.



A kedd este ismertetett iratokból kiderül az is, hogy a Duchy of Cornwall 3,9 millió dollár értékben eszközölt offshore befektetéseket négy alapban, amelyek a Kajmán-szigeteken vannak bejegyezve.



Ezzel kapcsolatban nem merült fel semmiféle adóelkerülési gyanú, de a BBC által megszólaltatott egyes szakértők szerint a bermudai cégben eszközölt befektetés komoly mértékben összeegyeztethetetlen volt Károly kampánytevékenységével.



A Duchy of Cornwall szóvivője mindazonáltal kedd este közölte, hogy a trónörökösnek nincs közvetlen ráhatása a hitbizomány befektetési döntéseire.



A hétvégén kirobbant offshore botrány Károly herceg édesanyját, II. Erzsébet királynőt is érinti.



A kiszivárogtatott adattömeg tanúsága szerint ugyanis a korona vagyonkezelésének feladatát különböző formákban 1399 óta ellátó, a mindenkori uralkodó ősi címe után jelenleg is a Lancaster hercegségének (Duchy of Lancaster) nevét viselő vagyonportfolió 2004-ben és 2005-ben hozzávetőleg 10 millió fontot helyezett el egy-egy olyan befektetési alapban, amelyek központja Bermudán, illetve a Kajmán-szigeteken van bejegyezve.



Jóllehet itt sincs jele annak, hogy a csaknem 500 millió fontos vagyonportfoliót kezelő Duchy of Lancaster bármiféle törvénysértést elkövetett, szakértők és kommentátorok egybehangzó véleménye szerint azonban a 91 esztendős II. Erzsébet királynőt minden bizonnyal meglehetősen kínosan érinti, hogy a monarchia ősi magánvagyon-kezelő intézménye offshore befektetési ügyletekbe keveredett.



Az uralkodónak mindazonáltal semmiféle befolyása nincs a Duchy of Lancaster befektetési döntéseire.

MTI