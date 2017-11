New Yorkban várhatóan újraválasztják De Blasiót

2017. november 7. 22:17

Kedden New Yorkban várhatóan újraválasztják Bill de Blasio demokrata párti polgármestert, New Jerseyben és Virginiában - ahol kormányzóválasztásokat tartanak - kismértékű a demokrata párti előny.

New York városában a demokrata párti Bill de Blasio jelenlegi polgármester és a republikánus jelölt, Nicole Malliotakis, New York állam törvényhozásának képviselője méri össze erejét. Az exit pollok - tehát a szavazóhelyiségből kilépőknél végzett felmérések - szerint a jelenlegi polgármester támogatottsága elsöprő arányú, 61 százalékos.



Több más nagyvárosban is - például Detroitban, Bostonban, Atlantában - polgármester-választást, illetve Utah államban a visszavonult Jason Chaffetz republikánus képviselő helyére pótválasztást tartanak kedden. Az amerikai politikusok és elemzők azonban elsősorban két kormányzó-választásra figyelnek: New Jerseyben és Virginiában voksolnak új kormányzóra, s mindkét voksolást a Trump-kormányzat eddigi munkájáról mondott véleménynek tekintik.



New Jerseyt eddig a republikánus Chris Christie, Virginiát a demokrata párti Terry McAuliffe irányította. Mivel mindketten két cikluson, azaz nyolc éven keresztül töltötték be a kormányzói tisztséget, a törvények szerint ezúttal már nem jelöltethetik magukat.



A felmérések New Jerseyben a demokraták jelöltje, Phil Murphy, volt beruházási bankár és németországi nagykövet előnyét mutatják a republikánus Kim Guadagno, eddigi kormányzó-helyettes előtt. Virginiában éles és személyeskedésektől sem mentes kampányban a demokraták jelöltje, Ralph Northam, eddigi kormányzó-helyettes és a republikánus Ed Gillespie, a párt volt elnöke és George W. Bush kormányának tanácsadója mérte össze erejét. A felmérések hétfőn este a demokrata párti jelölt kis mértékű előnyét mutatták.

MTI