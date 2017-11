Simicskó: A biztonságért minden nap meg kell dolgozni

2017. november 7. 22:45

Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa, de ezért a biztonságért minden nap, folyamatosan dolgozni kell - mondta a honvédelmi miniszter kedden Budapesten, miután véget ért egy esetleges budapesti robbantásos merénylet sérültjei ellátásának gyakorlata.

Simicskó István kiemelte, sok országban a terror nem fikció, hanem valóság, és a magyar kormány elítéli azt a brüsszeli politikát, amely a migrációval együtt "behozta a terrorizmust".



"Mi a biztonságot szeretnénk garantálni továbbra is a magyar állampolgárok számára, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt a biztonságot magas színvonalon nyújtsuk" - mondta a miniszter.



Egy esetleges budapesti robbantásos merénylet sérültjeinek ellátását gyakorolta kedden a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (MH EK) az Országos Mentőszolgálattal együttműködésben. A gyakorlatot "az Európában állandósult nemzetközi terrorveszély, a terrortámadások", valamint a bármikor bekövetkezhető tömeges balesetek, illetve esetleges katasztrófahelyzetek indokolták.



Simicskó István úgy fogalmazott, mindig a legjobbat reméljük, de a legrosszabbra kell felkészülni, és ez a gyakorlat is erről szólt: életszerű helyzetet szimuláltak a közreműködők. Hozzátette: a jövőben is lesznek hasonló szimulációs gyakorlatok.



Kitért arra, hogy nemcsak jogszabályi garanciák kellenek, hanem arra is szükség van, hogy valódi vészhelyzet esetén mindenki tudja, mi a feladata.



A gyakorlat forgatókönyve szerint a kedd reggeli órákban Budapesten, a XIII. kerületi Lehel téri aluljáróban robbanás történik, és rövid idő alatt csaknem száz segélykérő hívás érkezik az Országos Mentőszolgálathoz. Az OMSZ a más régiókból átcsoportosítható mentőjárműveket is a térségbe irányítja a sérültek ellátásához.



Tamás Róbert, a Honvédkórház orvosigazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, egy-másfél évvel ezelőtt kezdődött a gyakorlat előkészítése, és végrehajtásában az intézmény harminc osztályának 500-600 egészségügyi dolgozója vett részt.



A forgatókönyv szerint kedd reggel hajnali öt órakor kezdődött a gyakorlat, a fiktív robbanás 7.15 perckor történt a Lehet téri metróaluljáróban. Az első sérült 7.55-kor, az utolsó 8.37 perckor érkezett a Honvédkórházba - ismertette a szakember.



Az összesen 29 sérülttel járó "merényletben" öten életveszélyes, tizenketten súlyos, a többiek könnyű sérülést szenvedtek, egy ember pedig a kórházban életét vesztette.



A gyakorlat célja többek között az volt, hogy felmérjék, miként befolyásolja az intézmény napi működését, a betegellátást a sok sérült beérkezése, valamint az, hogy egészségügyi válsághelyzetek és katasztrófák esetére modellezzék és fejlesszék a tömeges sérültek ellátása miatt jelentkező feladatokat és erősítsék az együttműködést - mondta az orvosigazgató.



Köszönetet mondott a gyakorlatban résztvevőknek Kun Szabó István vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka is.



Simicskó István kérdésre elmondta: hasonlóan az elmúlt évekhez, advent idején a katonai rendészek jelen lesznek a közterületeken, a forgalmasabb helyeken a rendőrséggel együtt, hogy ezzel is növeljék a magyar emberek biztonságérzetét.

MTI