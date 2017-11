Farkas Örs: ma is Gyurcsány a baloldal vezetője

2017. november 8. 09:13

Az MSZP és a Demokratikus Koalíció (DK) várható választási megállapodása azt mutatja, hogy máig Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke a baloldal vezetője - jelentette ki Farkas Örs elemző az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában.

Azáltal, hogy a közvélemény-kutatások szerint a DK önállóan is képes átlépni a parlamenti küszöböt, Gyurcsány Ferenc olyan alkupozíciót vehetett fel, amely a szocialistákkal szemben messze fölülreprezentálja a pártját - közölte.



Farkas Örs szerint az MSZP felismerte, hogy hiába a legerősebb baloldali párt, önmagában egyéni választókörzetben képtelen mandátumot szerezni. Miután az LMP és a Momentum is kizárta az együttműködést, a törpepártok pedig nem hozhatnak elég szavazót, egyedül a DK maradt, amellyel együtt tudnak működni.



Gyurcsány Ferenc, mivel az MSZP-ből indult, ismeri a szocialisták működését, ezért akár kívülről is képes irányítani ezt az alkufolyamatot - mondta az elemző.

MTI - M1