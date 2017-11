Ismét katonák haltak meg a Donyec-medencében

2017. november 8. 09:54

Két ukrán katona elesett, három megsebesült az elmúlt napban a Donyec-medencében folyó harcokban - jelentette a kijevi hadműveleti parancsnokság szerda reggeli beszámolójában.

A közlemény szerint ismét felerősödtek a Moszkva által támogatott szakadárok támadásai az ukrán katonák állásai ellen, az elmúlt 24 órában 17-szer sértették meg a tűzszünetet. A támadások kiterjedtek a frontvonal teljes hosszára. Luhanszk környékén, Krimszke településnél éjféltájban a minszki egyezmények által tiltott 120 milliméteres aknavetővel tíz aknagránátot lőttek ki az ukrán katonák állására. Ebben a tüzérségi támadásban vesztette életét a két katona, és sérült meg két bajtársuk.



A kijevi hadműveleti parancsnokság beszámolt továbbá arról, hogy kedden tűz ütött ki a szakadárok egyik lőszerraktárában a Donyeck mellett fekvő Opitne település közelében. A tűz következtében lőszerek robbantak fel, amelyek közül több Donyeck városában csapódott be. Áldozatokról, egyéb részletekről a parancsnokság nem adott hírt.



A szakadár DAN hírügynökség szerda reggeli jelentése szerint az ukrán fegyveres erők 35-ször sértették meg a tűzszünetet az elmúlt napban Donyeck megyében, a front általuk ellenőrzött oldalán 19 településen csapódtak be lövedékek. Károkról, esetleges áldozatokról nem számoltak be.

MTI