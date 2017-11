Téli szintjére állítják be a Tisza-tavat

2017. november 8. 12:16

A biztonságos üzemeltetés és az árvízvédelem miatt a téli időszakra csökkenti a Tisza-tó szintjét a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig), a síkvidéki tározó szintjének egy centiméterrel való csökkentéséhez egymillió köbméter vizet kell leengedni.

A téli vízszint beállítása a halászati hasznosító, a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. és a Kötivizig együttműködése alapján készített monitoring terv szerint történik.



Fejes Lőrinc, a tavat kezelő igazgatóság kiskörei szakaszmérnöke szerdán az MTI-vel közölte: az ütemterv szerint a nyári 725 - plusz-mínusz 5 - centiméteres vízszint november 20-ra 615 centiméterre csökken, így a tó téli vízszintje a továbbiakban 620 - mínusz 10 - centiméter lesz.



Hozzátette: a vízszintcsökkentés ütemét azonban módosíthatja egy kialakuló-levonuló árhullám. A szakaszmérnök tájékoztatása szerint azért van szükség a csökkentésére, mert a téli időszakban egy magasabb vízszint tartása árvízvédelmi szempontból mindig nagyobb kockázat. Elmondta: az árhullámban a jégtömeg felszakadva - hullámverésszerűen - az árvízvédelmi töltéseket, erdőállományokat, a kiépült turisztikai infrastruktúrát, a mederben levonulva pedig a Kiskörei Vízlépcsőt is veszélyezteti.



A jeges árhullám a tározó körül lévő 13 település élet- és vagyonbiztonsági kockázatát is növeli - jegyezte meg Fejes Lőrinc. Ebből a szempontból a Sarud és Tiszanána közötti partszakaszok a legkritikusabbak, valamint a tározó legszűkebb része, a tiszaderzsi szűkület- számolt be.



Kiemelte: a téli vízszinttartomány beállításával a kockázatok elfogadható mértékűre csökkenthetők.

MTI