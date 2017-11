Tiltakozók akciói bénítják a forgalmat Katalónia-szerte

2017. november 8. 12:35

Utcai tiltakozók akciói bénítják a forgalmat Katalónia-szerte, ahol emiatt szerdán kora reggel óta több közúton is több kilométeres torlódás alakult ki.



"Szabadságot a politikai foglyoknak!", "Megvédjük a köztársaságot!" - egyebek mellett ezekkel a transzparensekkel vonultak fel tüntetők, akik le is zártak közutakat a forgalom elől, nagy felháborodást okozva az autósok között.



Hasonlóan reagáltak azok a vasúti utasok is, akiknek vonata kimaradt vagy késett, mert a tüntetők a sínekre vonultak, akadályozva ezzel a vasúti forgalmat.



A tiltakozó akciók előzménye, hogy az Intersindical-CSC nevű szakszervezet sztrájkot hirdetett erre a napra, amelyet több más, hasonlóan kisebb érdekképviselet is támogat, de nem csatlakoztak hozzá a munkavállalók nagy többségét tömörítő szakszervezetek, a Munkásbizottságok (CCOO) és a Spanyol Munkások Általános Szövetsége (UGT).



A hatóságok szerint a megmozdulások több mint 60 közúton okoznak fennakadásokat, a katalán rendőrség ezért elkezdte az útlezárások felszámolását, előzetesen Twitter-üzenetben is kérte a tüntetők együttműködését, hogy megnyithassák a forgalmat.

MTI