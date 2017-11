Fidesz: korrupciós gépezetet működtettek a szocialisták

2017. november 8. 14:10

A Fidesz szerint korrupciós gépezetet működtettek a szocialisták.

Budai Gyula, a kormánypárt országgyűlési képviselője szerdai budapesti sajtótájékoztatóján példaként hozta a Czeglédy-ügyet, megjegyezve: "a Czeglédy Csaba szombathelyi önkormányzati képviselő által irányított bűnszervezet" több mint 3 milliárd forintot tüntetett el.



Jelentős a károsult diákok száma, és nyilvánosságra került, hogy idős munkavállalókat is megkárosítottak - közölte, kijelentve: a szálak az MSZP-hez és a DK-hoz vezetnek, és alaposan feltételezhető, hogy az eltűnt pénz jelentős része e két párt kasszájába vándorolt.



A fideszes képviselő szerint a Czeglédy-ügy Gyurcsány Ferenc DK-elnök és a baloldal korrupciós ügye, Czeglédy Csabának pedig semmi más feladata nem volt, mint hogy kampánypénzt állítson elő Gyurcsány Ferencnek és a szocialistáknak.



Beszélt a Szeviép-ügyről is, úgy fogalmazva: ebben a szintén "a szocialistákhoz vezető korrupciós ügyben" több mint 11 milliárd forint kár keletkezett, több száz vállalkozót tettek tönkre azzal, hogy a mai napig nem fizették ki őket.



Az ügyben a szálak két MSZP-s politikushoz - Botka Lászlóhoz és Ujhelyi Istvánhoz - vezetnek - mondta Budai Gyula. A 2010-es választás előtt milliós nagyságrendben talicskázták ki a pénzt a Szeviépből és juttatták valószínűleg az MSZP pártkasszájaba - tette hozzá.



A politikus kitért továbbá a 4-es metró beruházására, amelyről azt mondta: a projekt összegének egyharmadát elcsalták, és e mögött az ügy mögött is megtalálható Gyurcsány Ferenc, a szocialista párt és a volt SZDSZ-es vezetés.



A Jobbik és a baloldal esetleges választási együttműködését firtató kérdésre azt felelte: "ami összetartozik, az összenő". A Momentum plakátjainak letépésére pedig úgy reagált: "az biztos, hogy nem én voltam". Egyebekben azt javasolta, tegyen feljelentést az ellenzéki párt.

MTI