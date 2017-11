Mindennapossá váltak a migráció negatív hatásai

2017. november 8. 16:29

Európában mindennapossá váltak a 2015 óta tartó migrációs folyamat negatív hatásai - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán, Budapesten tartott sajtótájékoztatón.

Bakondi György kifejtette, az elmúlt két évben csak Németországba két millióan érkeztek, Európában pedig 9 ezer terrorcselekményt akadályoztak meg, miközben összesen 27 terrortámadásban több mint 330-an vesztették életüket és 1300-an sérültek meg.



A migráció negatív hatásai Magyarországot is érintik - hangsúlyozta a főtanácsadó, példaként említve, hogy a közelmúltban két magyar kamionsofőrt is késsel fenyegettek, egy Mohács melletti autópálya-pihenőben pedig magyar fiatalokat támadtak meg.



Ezek közül a cselekmények közül egy is elegendő lenne ahhoz, hogy az Európai Bizottság felülvizsgálja eddigi migrációs politikáját - jelentette ki Bakondi György, hozzátéve, a magyar kormány eközben következetesen érvényesíti a biztonságot szolgáló intézkedéseket, jogszabályokat a magyar és európai polgárok védelme érdekében.



Kiemelte, a kabinet jelenleg a nemzeti konzultációval, vagyis a lakosság véleményének megkérdezésével próbálja megakadályozni azokat a beláthatatlan biztonsági kockázatokat, amelyeket a Soros-terv végrehajtása jelentene Európának.



Bakondi György részletesen felelevenítette a migráció és a terrorizmus területén októberben történt azon eseményeket, amelyek félelmet válthattak ki a lakosságban.



Példaként említette, hogy október első hetében Dánia katonákat vezényelt Németországgal közös határára az illegális migráció megállítására, a Szlovénia és Horvátország közötti műszaki határzár jelentősen hosszabbodott, eközben a Meseilles-ben késes támadás történt, Párizsban öt, robbantást tervező embert fogtak el, a brüsszeli nemzetközi repülőtéren pedig letartóztatták az Iszlám Állam egyik toborzóját.



Bakondi György elmondta, az előző hónapban derült ki, hogy migránsok Svédországban 2875 alkalommal zaklatták a bevándorlási hivatal munkatársait, a katonai vereséget szenvedett Iszlám Államból pedig mintegy 5 ezer iszlamista visszatérésre számítanak.



A főtanácsadó közölte, a legtöbb veszélyt jelentő migráns a szalafizmus követője, akiknek a száma idén meghaladta a 10 ezret. Kitért arra is, hogy terrorizmus előkészületének gyanúja miatt 705 iszlamistát tartanak állandó megfigyelés alatt, további 1800-at pedig potenciális elkövetőként tartanak számon.



Bakondi György tájékoztatása alapján az is veszélyt jelent, hogy brit belügyi források szerint 56 ezer az ország elhagyására kötelezett külföldi személy tartózkodási helyéről nem tudnak a hatóságok, míg Németországban 30 ezer elutasított menedékkérőt nem találnak.

Eközben "Dániában tarthatatlan a migránsbandák háborúja" - fogalmazott, hozzátéve, ezért ott a kormány külön akciótervet tett közzé és arra kéri a lakosságot, hogy sötétedés után ne menjenek be a bevándorlók lakta városrészekbe.



Bakondi György közölte azt is, hogy a biztonságra kockázatot jelentő személyek érkezése a balkáni útvonal lezárására tett erőfeszítések ellenére sem szünetel, a Földközi-tengeren ugyanis idén több mint 150 ezer migráns érkezett Európába, közülük 113 ezren Olaszországban, 24 ezren Görögországban, 18 ezren pedig Spanyolországban értek partot.



MTI