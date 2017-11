Fidesz: aki Paks ellen kampányol, külföldi lobbit szolgál

A Fidesz szerint aki az atomerőmű ellen ksampányol, külföldi lobbiérdekeket szolgál és nagyon komoly áramdrágulás mellett kampányol, mert jelenleg az atomerőműben előállított villamos energia a legolcsóbb.

A nagyobbik kormánypárt szerdai, az MTI-hez eljuttatott közleményében arra reagált, hogy Varju László, a Demokratikus Koalíció (DK) alelnöke a nap folyamán sajtótájékoztatón azt mondta, pártja álláspontja szerint sem most, sem a jövőben nincs szükség a Paks II beruházásra. Hangsúlyozta: a megújuló energiák egyre jobb hatásfoka miatt több nyugat-európai ország is úgy döntött, hogy kivezeti az atomenergiát.



A Fidesz kiemelte: paksi atomerőmű bővítése a magyar családok és vállalkozások olcsó, kiszámítható energiaellátásának feltétele. A DK elnökére, a volt miniszterelnökre utalva hozzáfűzték: Gyurcsány Ferencék azonban most is külföldi érdekeket szolgálnak a magyar családok helyett. Ugyanúgy, ahogy kormányzásuk alatt tették, akkor is "teljesen kiszolgáltatták a magyar családokat a külföldi szolgáltatóknak és duplájára emelték az áram árát" - olvasható a közleményben.

