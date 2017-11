Verhofstadt továbbra is extázisban

2017. november 8. 21:04

Verhofstadt: az Európai Parlament elnöke bekéreti a magyar uniós nagykövetet

Antonio Tajani, az Európai Parlament (EP) elnöke be fogja kéretni a magyar uniós nagykövetet a "Soros-tervről" szóló nemzeti konzultáció leállítása érdekében - közölte Guy Verhofstadt, az uniós képviselőtestület liberális frakcióvezetője szerdán a Twitteren.

Az Orbán-kormány éles bírálójának számító egykori belga miniszterelnök arról számolt be, hogy ezt a lépést ő maga kezdeményezte az EP házbizottságaként működő úgynevezett Elnökök Konferenciájának szerdai értekezletén.



Ujhelyi István szocialista EP-képviselő az MTI-hez is eljuttatott közleményében arról tájékoztatott: az ülésen napirendre került Magyarország, illetve a nemzeti konzultáció kérdése is, és utóbbi kapcsán "még a néppárti frakció sem vette védelmébe Orbánékat".



Mint írta, úgy tudja, hogy az ugyancsak néppárti Antonio Tajani" példa nélküli módon" magához rendeli a magyar nagykövetet és telefonon beszél Orbán Viktorral is, hogy magyarázatot követeljen az ügyben.



"Ez botrány! Ez az Orbán-kormány szégyene!" - hangsúlyozta Ujhelyi.

Az EP elnöke nem rendeli be a magyar nagykövetet

Az Európai Parlament elnökének kabinetvezetője telefonon fog beszélni a magyar uniós nagykövettel a "Soros-tervről" szóló nemzeti konzultációról, maga Antonio Tajani pedig az EU jövő heti göteborgi csúcsértekezletén találkozik majd Orbán Viktor kormányfővel, akivel egyeztethetnek erről a kérdésről - közölte az uniós képviselőtestület illetékes szóvivője szerda este az MTI-vel.

A szóvivő leszögezte: a korábbi hírekkel ellentétben nincs szó a magyar nagykövet bekéretéséről.

Guy Verhofstadt, a parlament liberális frakcióvezetője arról számolt be délután a Twitteren, hogy Tajani be fogja kéretni a magyar uniós nagykövetet a nemzeti konzultáció leállítása érdekében. Mint írta, ezt a lépést ő maga kezdeményezte az EP házbizottságaként működő úgynevezett Elnökök Konferenciájának értekezletén.

Ujhelyi István szocialista EP-képviselő pedig azt közölte, hogy úgy tudja: Tajani “példa nélküli módon” magához rendeli a nagykövetet, illetve telefonon beszél Orbán Viktorral is, hogy magyarázatot követeljen az ügyben.

MTI