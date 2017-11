Dömötör Csaba: az a Guy Verhofstadt támad

2017. november 8. 21:07

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint Guy Verhofstadtnak, az Európai Parlament (EP) liberális frakcióvezetőjének a nemzeti konzultációt támadó nyilatkozata a szokásos nyomásgyakorlás része. Dömötör Csaba szerdán az MTI-nek azt mondta: a sértő mondatok célja is egyértelmű, azt akarják elérni, hogy Magyarország változtasson bevándorláspolitikáján.

Dömötör Csaba úgy fogalmazott: az a helyzet, hogy a Magyarországot "rendszeresen kioktató" liberális politikus egyértelműen támogatja azokat a javaslatokat, amelyekről a konzultáció szól. Azt mondta: Guy Verhofstadt a tavalyi népszavazás előtt világosan arra kérte a magyarokat, hogy szavazzanak igennel a betelepítésekre. Ezek után letagadni a konzultációban szereplő terveket "terebélyes arcátlanság". Felhívta a figyelmet arra: azóta az Európai Parlament megkezdte a betelepítési program végrehajtását.



Az államtitkár szerint a liberális vezető "minden tiszteletet nélkülöző" állásfoglalása szembemegy a véleménynyilvánítás szabadságával is. Minden magyar embernek joga van elmondani, hogy mit gondol "a teljesen ésszerűtlen és kockázatos betelepítési tervekről" - tette hozzá. Verhofstadt sértő mondatai csak további érveket jelentenek amellett, hogy minél többen vegyenek részt a konzultációban - hangsúlyozta Dömötör Csaba.



Megjegyezte: ha Guy Verhofstadtnak valóban számítanának a demokratikus értékek, akkor ő is megkérdezné az európai embereket arról, hogy mit gondolnak az illegális bevándorlásról, és a betelepítési tervekről.



Guy Verhofstadt, az Európai Parlament (EP) liberális frakcióvezetője több közösségi oldalon is megosztotta a magyar kormányt, valamint a nemzeti konzultációt bíráló megjegyzéseit, arra kérve Brüsszelt, hogy minősítse az unió alapelveivel ellentétesnek, vagyis tiltsa meg a nemzeti konzultációt. Az EP liberális frakcióvezetője közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnökről azt írta: "újabb botrányos módon próbálja megerősíteni önkényuralmát Orbán, félelmet gerjeszt". Úgy fogalmazott: a "nemzeti konzultáció a Soros-tervről valójában hazugságok halmazával árasztja el a magyar háztartásokat", mozgósítani próbálja a választókat, csupán néhány hónappal a parlamenti választások előtt, "és Soros urat veszi célba".

MTI