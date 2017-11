Zágrábnak szorosabban együtt kell működni az EU-val

2017. november 8. 22:07

Horvátországnak ki kell használnia az Európai Unióban (EU) fennálló jelenlegi helyzetet, hogy megmutassa, hova akar tartozni - mondta Andrej Plenkovic horvát kormányfő szerdán a parlamentben, további erőfeszítéseket szorgalmazva az ország schengeni övezethez való csatlakozása és az euró horvátországi bevezetése érdekében.

Utalva Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének az unió állapotáról nemrég megtartott beszédére, Emmanuel Macron francia elnök elképzeléseire az unió jövőjéről, Nagy-Britannia európai uniós kilépésére (Brexit), valamint a német választások eredményére, a horvát kormányfő úgy vélte: az EU-belüli folyamatok azt mutatják, hogy "Európa a közeljövőben megoszlik majd a francia lelkesedés és a német valóság között, ami miatt fontos nem csapdába esni".



Szavai szerint a nagy európai országok most belpolitikai kérdésekre összpontosítanak, ezért nagyon lényeges, hogy a kis- és közép méretű országok hogyan viszonyulnak a történésekhez.



"Mély meggyőződésem, hogy ilyen körülmények között elengedhetetlen Horvátország számára, hogy megmutassa, hova akar tartozni" - mondta, majd hozzátette: e tekintetben Zágráb számára fontos, hogy további erőfeszítéseket tegyen a schengeni övezethez való csatlakozás és az euró bevezetése érdekében.



A kormányfő beszélt az EU-t sújtó migrációs nyomásról is.



Mint mondta, kulcsfontosságú az afrikai országokkal való együttműködés, de említette az EU külső határainak védelmét is. A horvát kormány október 26-án - első ízben - hozzájárult 200 ezer euróval a migráció kiváltó okainak kezelését szolgáló, 2015-ben felállított uniós Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alaphoz (EUTF for Africa).



Kiemelte, hogy Zágráb az EU 2015-ös menekültáttelepítési programja szerint 78 menekültet fogadott: 60-at Görögországból és 18-at Olaszországból. Ebben az évben összesen 150 embert akarnak áttelepíteni. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kormány 2018-ban további száz szíriai menekültet is átvesz Törökországból. Ami a menekültek elosztására irányuló kötelező európai uniós kvótát illeti, Horvátországnak a fenti kereten túl további 1064 migránst kell befogadnia.



A biztonsági és védelmi kérdésekkel kapcsolatban kifejtette: a kormány csütörtökön elfogad egy dokumentumon, amely szerint Horvátország azon 21 EU-tagállamához tartozik majd, amelyek szorosabb együttműködésre törekszik a védelem terén, annak érdekében, hogy jobban megbirkózzon a biztonsági fenyegetésekkel.

