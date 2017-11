Újra magyar kamionost támadtak meg a migránsok

2017. november 8. 22:34

Újabb magyar kamionost támadtak meg a bevándorlók Nyugat-Európában – erről ír egy férfi az interneten, és képeket is csatolt egy szétvágott teherautó-ponyváról.

Újabb magyar kamionost támadtak meg a bevándorlók Nyugat-Európában – erről ír egy férfi az interneten, és képeket is csatolt egy szétvágott teherautó-ponyváról. Az M1 Híradó kereste a kamionos céget, de egyelőre nem kaptak tőlük választ. Itthon Bakondi György miniszterelnöki főtanácsadó is beszélt az utóbbi időszak, magyarokat is érintő támadásairól. Arra hívta fel a figyelmet, hogy “beláthatatlan biztonsági kockázatai vannak a Soros-tervnek”.

A közösségi oldalán osztotta meg ezeket a fotókat egy magyar kamionos. A fényképeken az látszik, hogy kivágták a jármű ponyváját. A sofőr éppen a Franciaországi Calais közelében, egy parkolóból próbált kihajtani, amikor arra lett figyelmes, hogy egy migráns szalad a kamionja után.

Az esetet így írta le az interneten:

Gondoltam nem sikerült neki hát így járt. Így folytattam az utamat. Egyszer csak nagyon elkezdtek kopogni. Ütöttek verték a pótkocsi homlokfalát. Kivágták a ponyvát, deszkával ütötték a kamiont, jelezve hogy álljak meg. Így már nem volt vicces.

A férfi azonnal visszafordult, és próbált segítséget kérni. A bejegyzés szerint, bár segítséget nem kapott, mire visszaért a parkolóba, a bevándorlók már nem voltak a járművén. A kamionos a posztban úgy fogalmaz: egy picit el kellene már gondolkodni, hogy ez hova fog vezetni. A bejegyzés alatt, számos kommentelő ír arról, hogy hasonlóan járt, mint a magyar sofőr. Egyikük képekkel is alátámasztotta. Ezeken nemcsak a megrongált kamion, hanem egy bevándorló is látható, aki éppen a rakomány közé próbál bejutni – írja az esetről beszámolóhirado.hu.

magyaridok.hu - hirado.hu