Nógrádi: Berlinre mutogatnak a britek

2017. november 8. 22:39

Európa terrorközpontjának nevezte Németországot a The Times című konzervatív brit napilap. Az újság szerint Angela Merkel országa 2015 óta gerjeszti a feszültséget a kontinensen, amióta megnyitotta határait a migránsok előtt. Azt írják: a hatóságok hiába dolgoznak a veszély és a terror elhárításán, azt ugyanis senki nem tudja megmondani, hogy hány potenciális terrorista érkezett már Németországon keresztül Európába. Ráadásul a leköszönő német kormány menekültügyért felelős koordinátora azt is elismerte, hogy az országnak nincs átfogó adatbázisa a területén tartózkodó migránsokról.

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint rendkívül nehezen megy a kormányalakítás Németországban. Elmondta: a második világháború után most először fogja négy párt alkotni a koalíciót.

Hozzátette: várhatóan decemberre megbukik a CSU mai vezetője, Horst Seehofer, és már lehet tudni, hogy ki lesz az utódja, aki mögé a CDU/CSU pártszövetség közös ifjúsági szervezete is beállt. A párt „nagy öregjei” nyíltan, vagy kevésbé nyíltan, de Seehofer bukására játszanak, a CDU-n belül pedig rendkívül nehéz helyzetbe került Merkel – mondta a szakértő az M1 Ma reggel című műsorában.

Összefoglaló jelentés a terrorról Nagy-Britanniában

A szakértő elmondta: Nagy-Britanniában megjelent a terrort összefoglaló jelentés, amiben leírták, hogy Európát tekintve a legtöbb terrorista Nagy-Britanniából ment ki az Iszlám Állam mellé. „Ez teljesen más, mint amit a The Times írt” – jegyezte meg Nógrádi György.

A jelentésben leírják, hogy Nagy-Britannián kívül további három országból vannak összesen többen terroristák az Iszlám Állam oldalán. Első helyen áll Törökország, ennek óriási hatása lesz majd a török belpolitikára, a második Tunézia, a harmadik pedig Szaúd-Arábia – tette hozzá a szakértő.

A lista negyedik helyén szerepel Nagy-Britannia. A jelentés kormánytagoktól is idéz, a brit védelmi miniszter szerint tudomásul kell venni azt, hogy brit állampolgárok is vannak a front túloldalán, az Iszlám Állam elleni háború az ő halálukat is jelentheti – közölte Nógrádi György.

A jelentésben leírtak szerint Európát tekintve Nagy-Britanniában a legnagyobb a terrorfenyegetettség. „Ezt próbálja a The Times cikke áttolni a németekre” – tette hozzá.

Merkel szerint három sikeres integrációs folyamat zajlott le

Angela Merkel azt állítja, hogy három sikeres integráció volt, amióta ő a kancellár, először sikeresen integrálta a volt NDK-s németeket. Ezzel kapcsolatban a szakértő elmondta: 27 évvel a németországi újraegyesítés után a volt NDK, a GDP-t tekintve, egy főre kivetítve 27 százalékkal van lemaradva a volt nyugat-német kerületek mögött.

Merkel szerint a másik ilyen folyamat volt, amikor integrálták a Szovjetunióból bejött német ajkúakat. A szakértő emlékeztetett: nekik a döntő részük hamis papírokkal érkezett.

Angela Merkel állítása szerint sikeresen integrálta az ott élő négymillió törököt is, amivel kapcsolatban Nógrádi György elmondta: a törököknek választaniuk kellett Erdogan és Merkel között, és minden szervezet Erdogant választotta. „Ezek a folyamatok azt mutatják, hogy Merkel mindhárom állítása megkérdőjelezhető, de ő, mint német kancellár nem mondhat mást” – hangsúlyozta a szakértő.

