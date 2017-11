Zaklatási ügy: elbocsátották Kerényi Miklós Gábort

2017. november 8. 23:15

Október végén Marton Lászlót bocsátotta el azonnali hatállyal a Vígszínház. Kerényi Miklós Gáborral tegnap tett ugyanígy az Operettszínház. Mindkét ügy közös nevezője a szexuális visszaélés, a zaklatás, az áldozatok magas száma és a kurtán-furcsán elintézett bocsánatkérés.

Sárosdi Lilla október elején állt elő azzal, hogyan molesztálta őt 20 éve Marton László rendező. A Krétakör színésznője ezzel valóságos lavinát indított el: sorra álltak elő azzal nők és asszonyok, hogy a Vígszínház rendezője szexuálisan molesztálta őket. Most egy újabb színházi bálvány dőlt le azzal, hogy – mint azt már hetek óta pletykálták – kiderült: Kerényi Miklós Gábor is hasonló bűnökben lehet vétkes.

Hétfő este Maros Ákos színész állt a nyilvánosság elé azzal, hogy 1994-ben az operettszínház rendezője, későbbi művészeti vezetője, illetve igazgatója egy vállfával, mintegy büntetésül, elfenekelte. Az akkor 18 éves Maros három ütés után megelégelte a dolgot, és nemhogy az alsónadrágját nem húzta le, de kiszabadította magát és elmenekült.

Az egykori színész-táncos mellett mások is megszólaltak, köztük Czapáry Veronika író, költő. „Kiskorúak is voltak, erőszak is volt, fiúk, lányok. Egy 13 éves fiú is volt” – szó szerint ezt állította Czapáry az ATV tegnap reggeli, élő adásában, hozzátéve: az összes áldozat vállalná bíróság előtt, hogy ezek valóban megtörténtek. Később az Indexnek azt mondta: „Én tizenegy áldozatról tudok név szerint, de hattal beszéltem is. A tizenegy érintett közül kettő volt kiskorú a történtekkor, egyikük 13 éves.”

Kerényi, a pletykákat tagadva, még vasárnap kérte a nyugdíjazását.

Október végén Marton Lászlót bocsátotta el azonnali hatállyal a Vígszínház. Kerényi Miklós Gáborral tegnap tett ugyanígy az Operettszínház. Mindkét ügy közös nevezője a szexuális visszaélés Fotó: MTI/Kallós Bea

Az operettszínház azonban tegnap a művészeti vezetőt azonnali hatállyal menesztette, és belső vizsgálatot indítottak. Ugyanúgy jártak el, mint Marton László esetében a Vígszínház. Közleményükben hangsúlyozták: a leghatározottabban elítélik a fizikai bántalmazás minden formáját, különös tekintettel azokra az esetekre, amelyek hatalommal való visszaéléssel együtt valósulnak meg.

A menesztett művészeti vezető a közösségi oldalán azzal magyarázta viselkedését, hogy mindent a művészetért tett. Kerényi azt is leírta: „A személyemmel kapcsolatban felmerült vádakra reagálva kijelentem, ha bárkit bármivel megbántottam, ezúton kérek elnézést!” Mondatai hasonlítanak Martonéhoz. A Vígszínház sztárrendezője így fogalmazott azután, hogy már védhetetlen volt a személye azokkal szemben, akik szexuális zaklatással vádolták meg: „Bocsánatot kérek, ha olyat tettem vagy úgy viselkedtem, amivel megsértettem, nehéz helyzetbe hoztam őket.”

magyaridok.hu