A trösztellenes hivatal a CNN tévé eladását kéri

2017. november 9. 09:14

Az amerikai trösztellenes hivatal a CNN hírtelevízió eladását kéri az AT&T telekommunikációs vállalattól a Time Warner médiaóriás felvásárlásának engedélyezéséhez.

A döntést az igazságügyi minisztérium részeként működő trösztellenes hivatal új vezetője, Makan Delrahim hozta. Ennek értelmében a 84.5 milliárd dolláros üzlet engedélyezéséhez az AT&T-nek el kellene adnia a megvásárlandó Time Warner portfoliójából a Turner Broadcasting médiaszogáltatót. Ennek a része a CNN hírtelevízió és a DirectTV.



A várható üzlet részleteiről ellentmondásos információk kerültek napvilágra szerdán, különösen azután, hogy a brit Financial Times című lap amerikai minisztériumi forrásokra hivatkozva kiszivárogtatta, hogy az AT&T felajánlotta a CNN eladását. A telekommunikációs vállalat vezérigazgatója, Randall Stephenson közleményben ezt cáfolta. Az igazságügyi minisztérium hivatala második lehetőségként a DirectTV eladását is felvetette, ám az AT&T ezt sem tartotta reális igénynek.



Az AT&T és a Time Warner közötti tárgyalások több mint egy éve folynak. A Time Warner tulajdonában nemcsak a Turner Broadcasting van, hanem az HBO televíziós csatorna és a Warner Bros filmstúdió is. Ráadásul a Turner Broadcasting - amelynek a CNN és a DirectTV mellett része a TBS, a TNT és a Cartoon Network is - a Time Warner birodalmának legjövedelmezőbb része. A médiabirodalom felvásárlásával az AT&T a mobilszolgáltatását szeretné bővíteni videón elérhető szórakoztató-programokkal és filmekkel.



A CNN esetleges eladására a politika árnyéka vetül, Donald Trump elnök ugyanis többször összeütközésbe került a hírtelevízióval, amelyről azt állította, hogy "hamis híreket" közöl. Egyes kommentátorok most úgy vélik, hogy az elnök "bosszút áll" a hírtelevízión az őt ért bírálatokért.



Donald Trump azonban korábban sem rejtette véka alá, hogy ellenzi az üzlet létrejöttét. Tavaly, az elnökválasztási kampányban azt ígérte, hogy amennyiben elnök lesz, azonnal elutasítja a felvásárlást, mert megítélése szerint ezzel egyetlen vállalat kezében túlságosan is nagy médiakontroll összpontosulna.



Álláspontjához szerdán csatlakozott egy demokrata párti politikus is: Al Franken minnesotai szenátor szintén állást foglalt a mega-felvásárlás ellen. Franken ugyanakkor aggodalmát fejezte ki a CNN esetleges eladása miatt. "Minden arra utaló jel, hogy a kormányzat felhasználná hatalmát a neki nem tetsző médiumok gyöngítésére, nagyon aggasztó fejlemény lenne" - nyilatkozta a szenátor. Franken 11 demokrata párti szenátorral együtt az idén júniusban levelet intézet Jeff Sessions igazságügyi miniszterhez, azt követelve, hogy a minisztérium ne engedélyezze a Time Warner felvásárlását. A demokrata párti politikusok azzal érveltek: attól tartanak, hogy magasabbak lennének az előfizetési árak, például az HBO esetében, kisebb lenne a választék és szegényesebb a minőségi szolgáltatás.



A Fehér Ház nem kommentálta a szerdai fejleményeket. Egyik tanácsadója, Kellyanne Conway vasárnap a CNN hírtelevízióban azt mondta: a kormányzat nem avatkozik be a felvásárlás ügyeibe.

MTI