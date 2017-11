72 óra alatt 370 játékos jelentkezett a Honfoglalóba

2017. november 9. 12:49

Az előzetes jelentkezési számok alapján igazi közönségsikernek ígérkezik a Duna Televízió új, magyar fejlesztésű szellemi vetélkedője: 72 óra leforgása alatt a Honfoglalo.hu oldalon keresztül 203-an, míg a vetelkedo@mtva.hu címen 167 fő jelentkezett, hogy örömmel megméretné tudását a Duna Honfoglaló vetélkedőjében.

Hétfőn reggel Szabó Edina, a Duna csatornaigazgatója, illetve Medveczky Balázs, a Duna Médiaszolgáltató Zrt. televíziós médiaszolgáltatási igazgatója jelentette be: hosszú idők után újra magyar fejlesztésű szellemi-műveltségi vetélkedő lesz látható a Dunán.

Medveczky az M1-en arról beszélt, a kérdések a magyar kultúrához, történelemhez, irodalomhoz kapcsolódnak. Szólt arról is, hogy amíg az utóbbi két évtizedben a televíziós társaságok jellemzően megvásárolt formátumot sugároztak, a közmédia több sajátot alakított ki, mint A dal, A felszállott a páva és a Virtuózok, most pedig hazai fejlesztésű napi vetélkedővel jelentkeznek. A műsorba Mediaklikk.hu/honfoglalo címen várják játékosok jelentkezését.

Szabó Edina a bejelentéskor úgy fogalmazott, amióta a televíziózás része a mindennapjainknak, azóta a képernyőkön keresztül a játék is beköltözött az otthonainkba. Játszani mindenki szeret, ebből sosem nő ki az ember. A magyar közmédia mindig is a nívós, minőségi és a szellemi képességeinket is próbára tevő, azokat fejlesztő játékokat kínált. Talán már két évtizede is, hogy licencprodukciókat látunk a képernyőkön, a hazai televíziók ugyanis jellemző módon megvásárolnak egy formátumot, és azt mutatják be.

Pontosan ezért a Duna Televízió vezetősége magyar fejlesztésű, értékőrző és izgalmas szellemi vetélkedőt szeretett volna megvalósítani, így született meg a Honfoglaló televíziós formátumának ötlete. A magyar észjárást és kreativitást felhasználó, a világsikert is elért magyar fejlesztésű online játék új televíziós kvízműsorként jelentkezik. A Honfoglaló televíziós formátuma versenyképes, izgalmas és szórakoztató.

A jelentkezési statisztikákból úgy tűnik, a nézők is várják az új vetélkedőt, melynek első sorozata december 25–29. között kerül képernyőre, elsőként hírességekkel. A szellemi vetélkedő január 2-től minden hétköznap este fél nyolctól várja majd nézőket a Duna Televízión, ahol naponta bajnokot avatnak majd a játék három hadvezére közül, akiket a bajnokok hetén még keményebb csatákban láthatunk viszont. Három versenyző mérkőzik tehát egymással, hogy minél több területet hódítsanak meg, növelve saját birodalmukat a térképen.

A játék egy 19 területre osztott Magyarország-térképen zajlik, amelyen a versenyzők elfoglalják, megszerzik, megtartják, vagy éppen elveszítik területeiket mint valamikor ezelőtt a hadvezérek, csak a versenyzőknek kvízkérdések révén kell tudásukról és merészségükről számot adniuk. Minden adásban győztest avatnak, és a bajnokok hetén eldől az is, hogy ki lesz a hónap bajnoka.

Ha Ön is szeretné próbára tenni tudását, jelentkezhet a http://mediaklikk.hu/honfoglalo oldalon, a vetelkedo@mtva.hu, vagy a vetelkedo@honfoglalo.hu e-mail-címen, vagy a (06-1) 759-5959-es telefonszámon.

hirado.hu