Szigorítottak a kampánytámogatási javaslaton

2017. november 9. 14:28

Szigorítást fogadott el az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóságát célzó indítványhoz az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága csütörtökön.

A testület támogatta Bárándy Gergely szocialista bizottsági alelnök indítványát arra vonatkozóan, hogy az állami kampánytámogatást ne csupán a fél százalékos eredményt el nem érő pártoknak kelljen visszafizetnie, hanem mindazon tömörüléseknek, amelyek listájára 1 százaléknyi voks sem érkezett.



A testület egy olyan módosítást is megszavazott, amely szerint a követelés bármely vezető tisztségviselőtől is behajtható.



Egy további változtatás pedig azt mondja ki, hogy az Állami Számvevőszéknek azon pártokat kell hivatalból ellenőriznie a választás után egy éven belül, amelyek legalább 1 százalékos eredményt értek el. Az eredeti előterjesztésben fél százalék szerepelt.



A testület a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről szóló előterjesztéshez olyan változtatást szavazott meg, amely a kárrendezést a Human Operator Zrt. által foglalkoztatott és kárt szenvedett nyugdíjasokra is kiterjeszti.



Hende Csaba, a bizottság fideszes elnöke elmondta: szombathelyi fogadóóráján keresték fel olyan nyugdíjasok, akik a Human Operator Zrt.-n keresztül vállaltak munkát, ám nem jutottak a pénzükhöz. Megjegyezte: ők egész biztosan ártatlanok, így őket is megilleti a kártalanítás, míg Czeglédy Csabát és társait érintően ez még nem dőlt el, a vizsgálatok még tartanak.



Felszólalása alatt Hiszékeny Dezső és Burány Sándor szocialista képviselők kivonultak a teremből.



Szilágyi György (Jobbik) arra kérdezett rá, hogy hány károsultat támogat az állam. Kijelentette: pártja szombathelyi önkormányzati képviselője már korábban lépéseket sürgetett annak érdekében, hogy Czeglédy Csaba elveszítse tisztségeit, ám szerinte a Fidesz és az MSZP ezt közösen akadályozta meg.



Hende Csaba kijelentette: Szilágyi György állításai nem felelnek meg a valóságnak. Czeglédy Csabát visszahívták a stadionfejlesztéssel foglalkozó kft. felügyelőbizottságából, a képviselő önkormányzati mandátumának visszavonását célzó jobbikos indítvány pedig alkotmányellenes volt. Politikai ízűnek és megalapozatlannak minősítette azokat a vádaskodásokat, amelyek összejátszást próbálnak sugalmazni.

MTI