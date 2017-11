Szent Márton Napi Vigasság Hollókőn

2017. november 9. 15:43

Szent Márton Napi Vigasságot rendeznek szombaton a világörökségi Hollókőn - tájékoztatta az MTI-t csütörtökön a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

Kelecsényi Péter elmondta: a nap során életképeket mutatnak be Szent Márton legendájából a Pajtaárok színpadon, lesznek vidám, mulatságos előadások, középkori és libás játékok Szent László Vitézeivel.



A látogatók a hollókőiek vendégei lesznek meleg teára, forralt borra és zsíros kenyérre. Hollókő piacán libából készült finomságok, házi sütemények, lekvárok és kézimunkák vására lesz. A vásárban megjelenik Ludas Matyi és Döbrögi uraság is, a belevaló legények pedig versenybe szállhatnak a Hollókő Főgúnárja címért.



Kelecsényi Péter hozzátette: a vigasság idején megnyitják a régi Oskola épületét a templom szomszédságában, ahol a gyerekek régi népmeséket nézhetnek és hallgathatnak meg a modern technika segítségével, illetve betekintést kaphatnak, hogy milyen is volt egy régi iskola Hollókőn.



Helyi borokat a Guzsalyas Ház pincéjében lévő Borpatikában és a vásári forgatagban is kóstolhatnak a vendégek, de a Kalácsos, Gazduram Sajtboltja, a Palóc Játszóház, a Hollókői Vár vagy a Holló Jankó Mesejátszótér is várja az idelátogatókat.



A Jó Palócok Egyesülete kézműves foglalkozást tart a gyerekeknek a Falumúzeumban, az egyesületi tagok segítségével kukoricabábokat készíthetnek a kicsik, és megkóstolhatják a mákos kukoricát is.



Megrendezik Hollókő első fájerbajnokságát is Bajnokok Libája néven, a legügyesebb kártyázó egy libával lesz gazdagabb.

MTI