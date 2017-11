Szél Bernadett Brüsszelben a paksi beruházás ellen

2017. november 9. 16:43

Szél Bernadett Brüsszelben: Európának nem érdeke a paksi beruházás megvalósulása

Nem érdeke az európai közösségnek a paksi atomerőmű-bővítési beruházás megvalósulása; természeti, társadalmi és gazdasági kataklizmát okoz, ha a magyar kormány újabb és újabb nukleáris reaktorokat épít - jelentette ki Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje csütörtökön Brüsszelben.

Noha az Európai Bizottság már jóváhagyta a beruházást, fontos napirenden tartani a kérdést, ugyanis "alapvető nemzeti érdek, hogy Magyarország a megújuló útra tudjon lépni a politika és az energia tekintetében is" - mondta Szél az Európai Parlament székháza előtt tartott sajtóértekezletén.



Az LMP társelnöke beszámolt brüsszeli útjának céljairól és eredményeiről, kiemelve, annak fontos tapasztalatát, hogy a nemzeti érdeket csak az európai közösség működését megértve lehet hatékonyan képviselni, nem pedig "üzengetéssel".



Aláhúzta, Magyarország csak idén körülbelül 2700 milliárd forint támogatásban részesül, de ennek ellenére is csak 3 százalék körüli a bruttó hazai termék (GDP) növekedése. A megoldást szerinte azonban nem a támogatások megvonása jelenti, hanem a kormányváltás, amely korszakváltással is együtt jár.



Olyan politikusokat kell kormányra juttatni, akik "elég hitelesek és tisztakezűek" ahhoz, hogy megfelelő módon használják fel ezeket a pénzeket - fogalmazott Szél, miután Karmenu Vella környezetpolitikáért felelős uniós biztossal, valamint Vera Jourová igazságügyi és Navracsics Tibor oktatási biztossal is találkozott.



Az LMP miniszterelnök-jelöltje az EU szociális dimenziójának erősítéséről is egyeztetett Brüsszelben, és ennek kapcsán azon véleményének adott hangot, hogy az Orbán-kormány, a magyar emberek érdekeit figyelmen kívül hagyva, "tulajdonképpen kivégezte" a szociális hálót Magyarországon.



Rámutatott: a kormány annyit tehet a demográfiai válság megoldása érdekében, hogy a lehető legtöbb segítséget nyújtja a családoknak, a magyar emberek ugyanis "nem jókedvükben nem vállalnak több gyereket, hanem mert nem látják biztosítottnak, hogy tisztességben fel is tudják őket nevelni", ez pedig "nagyon nagy probléma".



Hozzátette: a Fidesz-kormány, amely "családok széles tömegeit megadóztatta", amely "családok széles rétegeit lehetetlenítette el", ezután nem kérheti számon a magyar állampolgárokon, hogy miért nem vállalnak több gyereket.



Szél Bernadett emellett leszögezte, hogy pártja rendkívül fontosnak tartja az oktatási rendszer reformját, mert ez az egész országnak érdeke.



"Nem fogunk tudni erős európai országgá válni, ha az oktatással kapcsolatos dúlást, amit hosszú ideje nézünk Magyarországon, nem tudjuk meghaladni" - közölte. Forrásbővítésre és hozzáállásbeli változásra is szükség van, erősíteni kell a tanári autonómiát és át kell venni bizonyos korszerű gyakorlatokat - vélekedett.



Az LMP miniszterelnök-jelöltje szerdán Ungár Péterrel, a párt országos elnökségi tagjával és Vágó Gáborral, a Korrupcióellenes Szövetség titkárával fórumot tartott Brüsszelben, amelyen a külhoni magyarok problémáiról, az állandó magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgárok választójogának korlátozásáról és a tömeges kivándorlás okairól beszélgettek, illetve ismertették a "Szél-terv" legfontosabb pontjait.

MTI