Wass Albert ellen három merénylet történt

2017. november 9. 17:53

Édesapja örökségéről és a NASA-nál töltött éveiről is beszélt Wass Miklós, Wass Albert negyedik fia a Figyelőnek adott exkluzív interjúban. Az Egyesült Államokban élő Wass azt mondta, édesapjánál nem vettek észre öngyilkosságra utaló hajlamot.

„Apám ellen három merénylet történt ” – így emlékezett vissza édesapja elvesztésére Wass Miklós a Figyelőnek adott interjúban. Wass Albert fia szerint Ceaușescu román kommunista diktátor félt a legendás írótól, azonban nem szívesen beszél édesapja halálának körülményeiről. Szerinte nem lehetett felfedezni apjánál öngyilkosságra utaló hajlamot, azonban nem akar vádaskodni, csak tényekre emlékszik vissza. Például arra, hogy „az egyik gyilkossági kísérletnél használt, rendszám nélküli autónak, amellyel a háza környékén elgázolták, román nyilvántartása volt”. Szerinte Romániában még ma sem lehetne elérni Wass Albert rehabilitációját, akit háborús bűnössé nyilvánítottak, miután 1946-ban távollétében halálra ítélték.

Wass Miklós a Figyelőnek a NASA-nál töltött éveiről is beszélt, részt vett ugyanis a holdra szállást megelőző rakétaprogramban Wernher von Braun és Hermann Oberth asszisztenseként. Wass feladata a belső elhárítás működtetése volt. Arra, hogy hogyan került a programba, így emlékezett vissza: „éppen az óriási holdrakéta mellett álltunk, amikor elkezdtem hangosan gondolkodni: hát ez sosem fog felemelkedni”. Szavait éppen Oberth professzor is meghallotta, innen kezdődött ismeretségük. Később von Braunnal is jó kapcsolatot alakított ki saját leleményességének és talpraesettségének köszönhetően: „Braunnak ugyanis annyira tetszett a húzásom, hogy azért vitetett haza, mert azt akarta: legyek az asszisztense.”

