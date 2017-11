Putyin: Washington beleszólhat az orosz elnökválasztásba

2017. november 9. 21:18

Vlagyimir Putyin szerint az Egyesült Államok problémákat akar teremteni az orosz elnökválasztáson. Az orosz elnök erről egy cseljabinszki kompresszorgyár-látogatás során beszélt a munkásoknak. „Válaszul az ő választásaikba való vélt beavatkozásunkra (az amerikaiak) problémákat akarnak teremteni Oroszország elnökválasztásán” – jelentette ki kamerák előtt, egy nappal az megelőzően, hogy a Kreml szerint a vietnami Danangban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) szervezetének csúcsértekezletén – írja az MTI.

Putyin arra célzott, hogy nyomásgyakorlásként lehet felhasználni a márciusi elnökválasztás előtt megtartandó, februárban kezdődő phjongcshangi téli olimpiát, amelyről a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a droghasználatra hivatkozva eltilthatja az orosz sportolókat. A The New York Times egy nemrégiben közölt értesülése szerint az is felmerült, hogy a téli játékokon megtiltsák az orosz himnusz használatát. „Ami engem nyugtalanít, az az, hogy az olimpiának februárban kell elkezdődnie, és mikor lesz nálunk az elnökválasztás? Márciusban. Nagyon erős a gyanú, hogy mindent elkövetnek azért, hogy létrehozzanak egy valaki számára szükséges, olyan helyzetet, amelyben a sportkedvelők és a sportolók elégedetlenek amiatt, hogy az államnak állítólag köze volt a szabálysértésekhez, és felelős is azokért” – mondta az elnök, aki ismételten tagadta, hogy Oroszországban államilag támogatott doppingrendszer működne.

Megfigyelők szerint befolyásolhatja az orosz elnökválasztást az a várhatóan februárban publikálandó amerikai kongresszusi jelentés is, amelynek célja azt összegezni, hogy az orosz oligarchák és állami felső vezetők milyen rejtett eszközökkel befolyásolják a külpolitikát. A dokumentum várhatóan tárgyalja majd az orosz üzletemberek és családtagjaik Putyinhoz való közelségét, vagyonuk és a külföldre kimenekített kintlévőségeik nagyságát, valamint azt, hogy közük van-e a korrupcióhoz. A jelentés által megnevezendő személyek a várakozások szerint szankciós listára kerülnek majd. Putyin először júliusban, a G20-csoport hamburgi csúcsértekezletén találkozott Trumppal. Akkor arról biztosította hivatali partnerét, hogy nem történt orosz beavatkozás a tavalyi amerikai választásokba. A kapcsolatok azóta ennek ellenére tovább romlottak. Washington tovább szigorította az ukrajnai beavatkozás miatt bevezetett szankciókat, Oroszország nagy számban küldött haza amerikai diplomatákat, amire az Egyesült Államok orosz képviseletek bezárásával válaszolt.

MTI