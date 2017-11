Kisebbségbe kerültek a "Jamaica-koalíció" támogatói

2017. november 10. 00:02

Kisebbségbe kerültek Németországban az úgynevezett Jamaica-koalíció gondolatának támogatói, egy csütörtökön ismertetett felmérés szerint már csak 45 százalék tartaná jónak, ha megalakulna a CDU/CSU jobbközép pártszövetség, a liberálisok (FDP) és a Zöldek első közös kormánya.

Az ARD országos köztelevízió DeutschlandTrend című kutatássorozatának előző, októberben végzett mérésében még 12 százalékponttal magasabb, 57 százalékos volt a pártok színe (CDU/CSU: fekete, FDP: sárga, Zöldek: zöld) alapján elnevezett koalíció gondolatának támogatottsága.



Ugyanakkor a lakosság több mint kétharmada, 68 százaléka továbbra is bízik abban, hogy megalakul a Jamaica-koalíció. Októberben még 75 százalék volt ez az arány.



A napokban egy másik felmérés is nagymértékű csökkenést mutatott ki, a Forsa közvélemény-kutató intézet hétfőn közölt adatai szerint két hét alatt 72 százalékról 64 százalékra esett mindazok aránya, akik szerint sikerül létrehozni a Jamaica-koalíciót.



A négy párt október közepén kezdte el az előzetes egyeztetéseket a kormányzati együttműködésről. Egy csütörtökön kiszivárgott dokumentum szerint még 125 nyitott kérdésről kell tárgyalni. A megbeszéléseket a tervek szerint november 16-án lezárják, majd a pártok külön-külön megtárgyalják az eredményeket az illetékes fórumokon - a Zöldek egy rendkívüli kongresszuson -, és eldöntik, hogy megkezdik-e a hivatalos koalíciós tárgyalásokat.



Az ARD késő esti híradójában ismertetett adatok szerint az egyeztetések elhúzódása rontja a pártvezetők megítélését, leginkább Horst Seehoferét. Az Angela Merkel kancellár vezette CDU bajor testvérpártja, a CSU elnöke a választók csupán 28 százaléka szerint végzi jól a munkáját, ami 8 százalékpontos csökkenés az előző méréshez képest. Angela Merkel a választók 57 százaléka szerint végzi jól a munkáját, ez 6 százalékpontos gyengülés.



Az infratest dimap kutatóintézet által készített felmérés szerint a CDU/CSU választói támogatottsága évtizedes mélypontra, 30 százalékra süllyedt. Ez az intézet kutatásainak történetében 2006 októbere óta a legalacsonyabb szint, és elmarad a szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választáson elért 32,9 százaléktól, amely a pártszövetség legrosszabb eredménye volt 1949 óta.



Eddigi koalíciós partnere, a szociáldemokrata párt (SPD) a szavaztok 21 százalékát szerezné meg, ha most vasárnap újabb Bundestag-választás lenne, ami 0,5 százalékpontos növekedés a szeptemberi eredményhez képest. A CDU/CSU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) 12,6 százalék után 13 százalékot szerezne, az FDP 10,7 százalék helyett 12 százalékos eredményt érne el, az SPD-től balra álló Die Linke (Baloldal) 9,2 százalék helyett 9 százalékon végezne, a Zöldek pártja pedig 8,9 százalék helyett 11 százalékon.



Az esetleges Jamaica-koalíció tagjai soha nem kormányoztak még együtt szövetségi szinten, de a CDU/CSU és az FDP évtizedeket töltött együtt kormányon, és tartományi szinten is dolgoztak már együtt különböző összetételben. Így például a bajor CSU az FDP-vel vezette Bajorországot 2008-tól 2013-ig, Baden-Württembergben pedig a CDU a Zöldek kisebbik koalíciós partnere tavaly óta. Schleswig-Holsteinben idén nyáron CDU-Zöldek-FDP kormány alakult.

MTI