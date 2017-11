Százezer bérlakást ígér a rászorulóknak a Párbeszéd

2017. november 10. 10:55

Négy év alatt százezer bérlakást és 25 ezer kollégiumi férőhelyet ígér a rászorulóknak a Párbeszéd Magyarországért.

Az ellenzéki párt elnökségi tagja, aki a témában sajtótájékoztatót is tartott pénteken, azt mondta az MTI-nek, hogy a méltó lakhatást alapvető emberi jogként kezelik.



V. Naszályi Márta kitért arra is, hogy mintegy 30 ezer hajléktalan él Magyarországon, miközben az üres lakások száma megközelíti a 380 ezret. A támogatott lakásszektor hiánya miatt viszont "nem tud találkozni a kereslet és a kínálat" - fűzte hozzá.



Szociális szakemberek felméréseire hivatkozva közölte, hogy az állam egy hajléktalan ellátására és "az utcán való tartózkodásának az üldözésére" körülbelül havi 58 ezer forintot fordít. A méltó lakhatás biztosítására és a szociális ellátásra viszont alig többet, havi 64 ezer forintot kellene költeni - tette hozzá. Mint mondta, ha két rászoruló költözne egy szociális bérlakásba, akkor az állam akár évi 600 ezer forintot is meg tudna takarítani kettőjükön.

