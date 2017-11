Országszerte átállt téli üzemmódra a közútkezelő

2017. november 10. 11:53

Az enyhe novemberi időjárástól függetlenül péntektől az ország teljes területén téli üzemmódra váltott Magyar Közút Nonprofit Zrt. - tájékoztatta cég az MTI-t.

Közleményük szerint országosan 19 megyei igazgatóságon, 93 mérnökségén és a központi irányításban is 24 órás szolgálatra állnak át a szakemberek. A következő hónapokban csaknem 3850-en dolgoznak váltott, 12 órás műszakokban a téli útüzemeltetési feladatok ellátásán, koordinációján.



Télen a társaság elsődleges feladata a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés, valamint - megfelelő időjárási körülmények között - a téli kátyútlanítás - írta a Magyar Közút Nonprofit Zrt., amely a 2017-2018-as téli szezonban az országos közúthálózaton 725 sószóróval és hóekével felszerelt nehézgépjárművet, valamint több mint 200 rakodógépet, továbbá hómaró eszközöket "állít hadrendbe".



Ezek mellett idén is nagy hangsúlyt fordítanak a "megelőző védekezésre". Ott, ahol nagyobb a hófúvások előfordulási lehetősége - mintegy 760 kilométernyi útszakaszon - már kihelyezték a hófogórácsokat és -hálókat. Elsősorban a forgalmas autópályákon, autóutakon és főutakon pedig preventív jellegű sózást is végeznek majd.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. országszerte csaknem 32 ezer kilométernyi útszakaszon felel a téli hóeltakarításért és síkosságmentesítésért. Ezt az egyes "útszakaszok hierarchikus rendje szerint" látják el, vagyis először az autópályákon, autóutakon és főutakon, majd a felüljárókon és hidakon kezdik meg a beavatkozást, ezt követik a településeket összekötő mellékutak, alacsony forgalmú bekötőutak.



Arra kérik az autósokat, hogy a nyári gumikat még a tartós fagyok előtt cseréljék át téli közlekedésre alkalmas abroncsokra. Utazás előtt pedig feltétlenül tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról, a forgalmi helyzetről a www.utinform.hu oldalon, illetve a 06-1-366-2400-ás telefonszámon a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának munkatársainál - olvasható a közleményében.

MTI