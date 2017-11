Dömötör: Brüsszel meg akarja törni Magyarországot

2017. november 10. 12:16

Brüsszel nagy nyomás alá helyezi azokat az országokat, amelyek nem akarnak bevándorlókat befogadni."Magyarországot is meg akarják törni, politikai nyomásgyakorlással, pénzügyi zsarolással és jogi manőverekkel" akarják elérni, hogy mi is fogadjuk el a betelepítési kvótarendszert - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken sajtótájékoztatón, Budapesten.

Megmozdult a gépezet és megkezdődött a betelepítési tervek végrehajtása - fogalmazott Dömötör Csaba, jelezve, hogy megszülettek az ezzel kapcsolatos első jogalkotási döntések.



Emlékeztetett: az Európai Parlament szakbizottsága október közepén döntött arról, hogy meg kell kezdeni "a kötelező, létszámkorlát nélküli, egyébként beláthatatlan hatású betelepítési programot".



Hangsúlyozta, ezek alapján a szerintük eddig rosszul teljesítő országokba kellene először telepíteni, mindezt úgy, hogy "az egyébként homályos pénzügyi hátterű NGO-kat is bevonnák a betelepítési eljárásokba", megkönnyítve a családegyesítéseket pedig "még szélesebbre tárnák Európa kapuit".



Dömötör Csaba minősítő körülménynek nevezte, hogy zárt ajtók mögötti eljárásban rögzítenék a program jogi kereteit.



Ahhoz, hogy a betelepítési programok végérvényesen elindulhassanak, meg kell törni az ellenszegülő országokat, mindenekelőtt Magyarországot - jelentette ki Dömötör Csaba, a nyomásgyakorlás egyértelmű jeleként említve, hogy Guy Verhofstadt, az Európai Parlament (EP) liberális frakciójának vezetője azért támadja Magyarországot, mert "van bátorsága megkérdezni az állampolgárokat a betelepítési tervekről".



A nyomásgyakorlás további jeleként említette, hogy Brüsszelben újabb meghallgatást tartanak Magyarországról, az EP tervei szerint pedig csonkítanák azon országok pénzügyi forrásait, amelyek visszautasítják a betelepítést.



Hozzátette, hogy a folyamatban "nagyon dicstelen és méltatlan szerep jut" a magyar ellenzéki pártoknak, amelyek idehaza letagadják ezeket a terveket, Brüsszelben pedig megszavazzák azokat, eközben pedig "egymással versenyezve jelentgetik fel Magyarországot".



A betelepítések ügyében a kormány sokszor elmondta már, de hogyha kell ezredszer is elmondja, hogy "nem fogjuk némán nézni, hogy egy ilyen horderejű ügyben megkerüljenek minket, és helyettünk döntsenek" - jelentette ki az államtitkár. Hozzátette, hogy a kormány úgy gondolja, "most van lehetőség, hogy kiálljunk magunkért és keresztbe feküdjünk a betelepítési terveknek, ezért kérünk arra minden embert, hogy mondják el véleményüket ebben a kérdésben, támogassa a kormány és a miniszterelnök küzdelmét".



"Most kell cselekednünk, mert a golyó tényleg ott van a csőben, és később nem lesz lehetőség arra, hogy kipiszkáljuk onnan" - mondta.



A liberális politikusnak azt javasolta Dömötör Csaba, "a nagymellényes kioktatások helyett legyen bátor, és nyugodtan kérdezze meg az európai állampolgárokat arról, hogy mit gondolnak a bevándorlás és a betelepítés kérdéséről".

MTI