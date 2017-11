A pápa is adakozott a csatkai kegyhely felújítására

2017. november 10. 12:52

A pápa az őt felkereső magyar zarándokok kérésére jelképesen egy eurót adott az európai cigányság egyik legjelentősebb zarándokhelye, a csatkai kápolna és környezete rendbetételére - mondta el a vatikáni zarándoklat szervezője pénteken az MTI-nek.

Kövesi Csaba, a zalalövői Áldott Kereszt Egyesület vezetője arról számolt be, hogy a vasárnap elutazó, péntekre virradóra hazaérkező negyventagú zarándokcsoportnak - kérésükre - jelképesen egy eurót adott Ferenc pápa a szerdai audiencián. A Székely János szombathelyi megyés püspök által vezetett csoport meg is hívta a katolikus egyházfőt, hogy ha elkészül, látogassa majd meg a Veszprémi Egyházmegyéhez tartozó, Komárom-Esztergom megyei település búcsújáróhelyét.



Csatka az 1800-as évek közepe óta vallási központ, a Mária-út része. Évente több ezer zarándok érkezik oda Európa számos országából, sokan csodás gyógyulásokról is beszámoltak, amelyeket az ottani forrásnak tulajdonítanak.



Kövesi Csaba felidézte, hogy szervezetük hárommillió forint támogatást nyert el az Emberi Erőforrások Minisztériumától a búcsújáróhely legszükségesebb felújítási munkálataira, amelyeket nyáron el is végeztek. Az egyesület célja ugyanakkor a terület és az infrastruktúra rendbetétele, a zarándokhely fejlesztése, amely magában foglalja a nagytemplom felújítását, erdei iskola és cigánymúzeum kialakítását, a közművek kiépítését, valamint a parkosítást.



Az eddigi számítások szerint 3-5 milliárd forintba kerülne terveik megvalósítása, ehhez kérték a pápa áldását és a jelképes egy eurót, amely reményeik szerint további támogatások elnyerését segíti.

MTI