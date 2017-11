A Fradi kitart a szurkolókkal kötött megállapodás mellett

2017. november 10. 12:56

A Ferencvárosi Torna Club péntek délelőtt részletesen számolt be a múlt hétvégi bajnoki mérkőzésen történt szurkolói rendbontásról. Az eset a Debrecen elleni meccs szünetében történt, a Groupama Arénában. Két ember súlyosan, egy könnyebben megsérült.

A klub pénteki budapesti sajtótájékoztatóján az újságírók megtekinthették két ipari kamera felvételét a meccs szünetében történt verekedésről. Az M1 helyszíni tudósítója szerint mind a két felvétel egyértelműen arra utal, hogy szervezett akcióról volt szó a szurkolók által csak „szkenneres”-ként emlegetett szurkolótábor két vezetője ellen. A felvételek szerint a két vezető környékén egyszer csak feltűnik 35-45 fekete ruhába öltözött, csuklyát viselő szurkoló, akiknek beazonosítása jelenleg is tart – és támadnák rá erre a két férfira. A szürke melegítős „capo”-nál valóban volt egy kés, amelyet önvédelemre használt.

A rendkívüli sajtótájékoztatón az FTC operatív igazgatója mutatott az újságírók számára egy olyan fekete bankkártyatartót, amelyből kihúzva egy pengét az azonnal szúróeszközzé alakul. Sajnos nagyon könnyen be lehet csempészni egy ilyen eszközt a stadionba.

A Fradi illetékes vezetője szerint ez az eset tanulságul szolgált számukra, az már biztos, hogy a beléptetésen szigorítani kell a törvényes kereteken belül.

Érvényben marad a vezetőség és a szurkolótábor által megkötött megállapodás – jelentette ki péntek délelőtt Nyíri Zoltán. Kifejtette: a szurkolói csoportokkal kötött közelmúltbeli megegyezés értelmében az úgynevezett kríziskezelő egységet kivonták a B szektor alól, most viszont vissza fog térni, vagyis nem növelik a biztonsági személyzet létszámát, de átcsoportosítást végeznek.

Nyíri Zoltán, az FTC operatív igazgatója elmondta, véleményük szerint újabb biztonsági intézkedésekre nincs szükség, az eddig megszokott, három és fél éven keresztül már jól bevált szabályokat állítják vissza.

A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a szurkolói csoportok vezetői jelenleg is együttműködnek mind a Ferencváros vezetőivel, mind pedig a rendőrséggel az ügy felderítésében. Eddig 11 embert azonosított százszázalékos bizonyossággal a múlt szombati esettel összefüggésben, kilencen közülük most visszatérő drukkerek, ketten pedig már korábban is rendelkeztek szurkolói kártyákkal. Ezeket a szurkolói kártyákat már visszavonták.

A klub információi szerint a két súlyos sérült már elhagyhatta a kórházat. A Ferencváros egyébként mindenki felelősségét vizsgálja az ügyben, még a biztonsági szolgálatét is.

hirado.hu - M1 Híradó