Újabb csoportot fordított vissza a temesvári rendőrség

2017. november 10. 15:14

A magyar határtól 70 kilométernyire lévő Temesvár egyik hídja alatt talált rá a helyi rendőrség a román hatóságok által menedékkérőkként nyilvántartásba vett, másutt elszállásolt iraki állampolgárok egy 17 tagú csoportjára - közölte pénteken a Mediafax hírügynökség.

A menedékkérők, akiknek a román bevándorlási hivatal (IGI) a bukaresti és Máramaros megyei befogadó központjában jelölt ki ingyenes szálláshelyet, a Behela-patak egyik hídja alatt vertek tárbort, ahol tüzet is gyújtottak, mert fáztak. A csoportban öt gyerek is volt, a legfiatalabb alig féléves.



A rendőrök felvették a kapcsolatot az IGI illetékes befogadó központjaival és az Északi Pályaudvarra kísérték a menedékkérőket, hogy azokra a településekre küldjék őket, ahol irataikat kiállították.



Temesváron idén számos esetben vertek tábort a nyugati határ felé tartó - illegális, illetve a román hatóságok által már menedékkérőkként nyilvántartásba vett - bevándorlók, hogy Magyarországon keresztül próbáljanak eljutni Nyugat-Európába. A polgármesteri hivatal alkalmazásában álló helyi rendőrök szinte napi rendszerességgel adnak hírt arról, hogy bevándorlókat találnak a város utcáin, elhagyott telkein. Az általuk előállított bevándorlók száma idén meghaladta a kétszázat.



Marin Bondar, a román határrendészet nagyváradi regionális központjának parancsnoka csütörtökön arról számolt be, hogy idén megsokszorozódott a migrációs nyomás a román-magyar határon: az év első tíz hónapjában magyar kollégáikkal közösen csaknem 2500 határsértőt tartóztattak fel a közös határszakaszon, míg a múlt év azonos időszakában a határsértők száma 330 volt.



A 650 százalékos növekményt Bondar a szerb-magyar határon emelt kerítésnek tulajdonította. Szerinte a bevándorlók megváltoztatták útvonalukat, a Szerbia-Románia útvonalon keresztül próbálnak a schengeni övezetbe bejutni.



A román-magyar határon feltartóztatott külföldiek közül 1810-et a zöldhatáron fogtak el - 936-ot még román területen, 874-et pedig már a magyar oldalon állítottak meg - a többi 666 járművekben elrejtőzve vagy hamis iratokkal próbáltak átjutni a határátkelőkön.



"A legtöbb migráns nem Szíriából érkezik, ahol köztudottan háború van, és mindenki menekül, hanem Irakból, annak is az északi, kurdok által lakott térségéből" - jegyezte meg Bondar. A határsértők között 1109 iraki, 240 szíriai, 116 iráni, 90 pakisztáni, 90 afganisztáni és 31 indiai volt - részletezte a nagyváradi határrendészet parancsnoka.



Az IGI szóvivője korábban arról tájékoztatta az MTI-t, hogy azok a határsértők, akik menedéket kérnek Romániától, szabadon mozoghatnak az országban.

MTI