Bangóné: Kerényit, Martont vezetőszáron kéne elvezetni

2017. november 10. 15:24

Az MSZP-s politikus felháborodott a szexuális zaklatási ügyeken, szerinte teljesen mindegy, hogy művészként, tudósként mit ért el az illető, az ilyen bántalmazásokat nem lehet megbocsátani. A képviselő a Reggeli Járatban azt is kikérte magának, hogy a kormány nem tesz semmit.

Ne legyünk álszentek, a társadalom minden szegmensében előfordul zaklatási ügy, legyen az verbális, testi vagy szexuális – mondta Bangóné Borbély Ildikó a Hír TV reggeli műsorában arra a felvetésre, hogy a politikai közegből mikor fog kibukni az első zaklatási ügy. Az MSZP-s politikus arra külön felhívta a figyelmet, hogy a mostanában napvilágot látott ügyek közös jellemzője a hatalommal való visszaélés: Pont a politikai életben nincs ilyen? Biztos, hogy van!

A parlamentben is jelen van

Kijelentette, már az is egyfajta zaklatásnak minősülhet, amikor a női képviselőket minősítik a férfipolitikusok, vagy azt hiszik, csak mert nők vagyunk, beszólhatnak . Legutóbb például a fideszes Németh Szilárd posztolt közösségi oldalán egy fotó-összeállítást Bangónéról, szemléltetve, hogy milyen drága ruhákat hord, mikor jár fodrászhoz. Én már ezt is zaklatásnak veszem – mondta. Otthon ezek jót nevettek, ők tudják, honnan vásárolok, és a szomszédba járok fodrászhoz. De most sokkal komolyabb dolgokról beszélünk – húzta alá a képviselő.

Nem számít, hogy művész vagy dékán az illető

Iszonyatosan ki vagyok akadva, amikor védik ezeket az embereket – fogalmazott a hazai zaklatási ügyek kapcsán, mivel szerinte teljesen mindegy, hogy az illető mit ért el művészként vagy dékánként. Gyerekekről, megalázott tinikről, felnőttekről beszélünk. Senkinek nincs joga hozzá, hogy bárkit megalázzon ebben az országban! Bangóné azt is kikérte magának, hogy a kormány semmit nem tesz, sőt, a KDNP azt hangoztatja, hogy ilyen szigorú törvény még nem volt az országban.

Hol büntetik ezt? Már vezetőszáron kellene elvezetni Marton Lászlót és Kerényit. És még mosakodnak… – háborodott fel a politikus, aki szerint hiába a végső bocsánatkérés, ugyanis az ilyen bántalmazásokat soha nem lehet megbocsátani. Hozzátette, a társadalomnak és a politikának óriási felelőssége van a dologban, meg kell értetni: ez bűncselekmény. Bangóné szerint a zaklatás a társadalom minden szegmenségben jelen van, csak nem akarunk róla beszélni, „a politika legnagyobb bűne pedig az, hogy nem akarjuk elismerni, hogy ez óriási probléma a magyar társadalomban és a világon”.

HírTV