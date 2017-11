Az EJEB-hez fordultak volt katalán vezetők

2017. november 10. 16:25

Jogaik megsértése miatt az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) fordult Carles Puigdemont leváltott katalán elnök és Carme Forcadell, a feloszlatott katalán parlament elnöke - közölte a strasbourgi székhelyű bíróság pénteken.

A bíróság tájékoztatása szerint a leváltott katalán vezetők keresetet nyújtottak be Madrid ellen arra keresve a választ, vajon szabályos volt-e, hogy a spanyol alkotmánybíróság felfüggesztette a függetlenség kikiáltásáról tartott parlamenti üléseiket.



A bíróság beszámolt arról is, hogy katalán magánszemélyek is a testülethez fordultak, mert elmondásuk szerint az október elején tartott, Katalónia függetlenségről szóló népszavazást előkészítő választási bizottság egyes tagjaira egyenként 6000 eurós bírságot szabtak ki. A strasbourgi bíróság közlése szerint a beadványokat átvették, ezt az eljárás rendje szerint közlik Madriddal, majd hamarosan döntés születik arról is, hogy a keresetek az emberi jogi bíróság hatáskörébe tartoznak-e.



A spanyol állami főügyész lázadás, zendülés, hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények miatt kezdeményezte büntetőeljárás megindítását a volt katalán kormány, valamint a katalán parlament elnökségének tagjai ellen, miután a térség vezetése az október eleji, alkotmányellenes névszavazást követően egyoldalúan kinyilvánította Katalónia függetlenségét. A spanyol büntető törvénykönyv a zendülést közrend elleni bűncselekményként nevesíti, szemben a magyarral, amely katonai bűncselekményként tartja számon.



A spanyol hatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki Puigdemont és négy társa ellen, akik Brüsszelbe utaztak, miután a madridi kormányzat rendkívüli intézkedésként menesztette őket és előrehozott helyi választásokat írt ki Katalóniában.



Carme Forcadell, a feloszlatott katalán parlament elnöke, 150 ezer eurós (46,8 millió forint) óvadék ellenében szabadlábon védekezhet, azonban börtönbe kell vonulnia, amíg nem fizeti ki a megszabott összeget. Egy hete van előzetes letartóztatásban a leváltott katalán kormány nyolc tagja, akiket lázadás, zendülés, hűtlen kezelés és egyéb a bűncselekményekkel vádolnak.



Az Emberi Jogok Európai Bírósága az Európai Uniótól teljesen független, 47 tagállamot tömörítő Európa Tanács intézményi családjába tartozik, ítéleteit az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján hozza meg. Jogsértés megállapítása esetén a strasbourgi bíróság vagyoni és nem vagyoni kártérítést, úgynevezett igazságos elégtételt ítélhet meg, de ítéleteivel nem semmisítheti meg tagállamok jogszabályait.

MTI