Vidéki médiaklientúrát épít nálunk az amerikai külügy

2017. november 10. 18:13

Az amerikai külügyminisztérium pályázatot hirdetett vidéki magyar sajtóorgánumok számára az objektív média támogatására Magyarországon.

A november 7-i dátumozású, de a külügyminisztérium honlapján november 9-én megjelent kiírás szerint az érdeklődőknek minimum 500 ezer és maximum 700 ezer dollárt lehet megpályázniuk.



A pályázatot a minisztérium demokráciával, emberi jogokkal és munkaügyekkel foglalkozó hivatala (DRL) hirdette meg, azzal a céllal, hogy "támogassa a Magyarország fővárosán kívül tevékenykedő médiumokat tényközlő riportok elkészítésében és (rádiók esetében) hallgatottságuk növelésében". A kiírás említést tesz a médiumok gazdasági fenntarthatóságának elősegítéséről is. A pályázóknak olyan tervezetet kell benyújtaniuk, amelynek révén "szélesedne a magyar állampolgárok hozzáférése az objektív információkhoz hazai és globális témákban".



Pályázhatnak Budapesten kívüli nyomtatott sajtótermékeket előállítók, multimédiás és online tartalomszolgáltatók, rádiók. Pályamunkáikban célul kell kitűzniük a helyi hagyományos és online média minőségének javítását és a publikum szélesebb körű hozzáférését megbízható és nem félrevezető információkhoz.



Ugyanakkor lehet pályázni újságíróképzésre, a médiumok műszaki és pénzügyi támogatására is.



A pályázati kiírás szerint a benyújtott pályaműveknek tartalmazniuk kell azt a célkitűzést is, hogy munkájuk "demokratikus reformokhoz" vezessen. A minisztérium "új és kreatív megközelítésű" projekteket tervez finanszírozni.



Bárki pályázhat, de a minisztérium fenntartja magának a jogot, hogy vita és egyeztetés nélkül ítélje oda a pályázati összeget.



A pályázatok beadásának határideje 2018. január 19, a pályázati összeget 2018. május és július között kezdhetik folyósítani.

MTI