Fölszállott a páva - Teljessé vált az elődöntők mezőnye

2017. november 10. 21:48

Tizenkilenc produkció jutott tovább a hajdúböszörményi és az erdélyi mikházai területi válogatókból a Fölszállott a páva című népzenei és néptáncos tehetségkutatóban pénteken, ezzel teljessé vált az elődöntő mezőnye.

A területi válogatót felvételről láthatták az érdeklődők a Duna Televízióban péntek este.



Az elődöntőbe jutott a Baráti-Brencsák Barbara és Kurinszky Márk (Nyíregyháza); Bíró Gréta Dorina és Németi Márk (Nyíregyháza); Bodó Tímea Emese (Szatmárnémeti); Borbáth Szilveszter (Vargyas); Cruz Heather Laura és Demarcsek Dániel (Nyíregyháza) a Debreceni Hajdú Táncegyüttes; Ecsedi Petra (Egyek); Glonczi Rodrigo (Nyíregyháza); az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes (Nagyida); a Nyírség Táncegyüttes (Nyíregyháza); a Pendely Énekegyüttes (Debrecen); a Torkos Zenekar (Beregszász); Turzó Boglárka (Berettyóújfalu); Varga József (Hajdúböszörmény); Eötvös Rémusz (Sepsiszentgyörgy); a Kalotaszeg Legénytársulat (Kalotaszeg); az Ördöngös zenekar (Szamosújvár); Szöllősi Katalin (Marosvásárhely) és a Tatrospart Néptánccsoport (Gyimesközéplok).



Az utolsó két területi válogatóval teljessé vált a Fölszállott a páva elődöntőjének mezőnye, ahol 48 produkciót láthatnak majd a nézők élőben november 17-től. A középdöntőket december 15-én és 22-én, a döntőt december 29-én rendezik, ahol a négy kategóriagyőztes mellett a közönség is kiválasztja 2017 legjobb produkcióját.



A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), valamint a Hagyományok Háza közös műsorában idén is négy kategóriában állnak a zsűri elé a versenyzők: énekes szólisták és énekegyüttesek; hangszeres szólisták és zenekarok; táncos szólisták és táncospárok, valamint néptáncegyüttesek.



A zsűri elnöke ezúttal is Sebő Ferenc Kossuth-díjas zenész, a nemzet művésze. Idén is szerepel a bírálók között Sebestyén Márta Kossuth-díjas énekes és Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa. Visszatér a zsűribe Diószegi László történész, koreográfus, a Martin György Néptáncszövetség elnöke, valamint Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas táncművész, koreográfus is.

MTI