Békesi: Szél Bernadettre végtelenül nagy ez a cipő

2017. november 11. 11:10

A volt pénzügyminiszter szerint már eldőlt, hogy 2018-ban ismét a Fidesz nyeri a választást. Alig lát olyan politikust, aki Orbán Viktor kihívója lehetne, és egyikük sem ül a parlamentben. Az LMP-ben nagyot csalódott, szerinte megérdemelnék, ha kiesnének az Országgyűlésből.

Békesi László korábbi pénzügyminiszter a napokban írt egy nem túl optimista, ám igen hosszú elemzést a hazai kilátásokról a Facebook-oldalára. Ennek a következő a lényege: a Fidesz győzni fog, és folytatódik az Orbán-rezsim uralma Magyarországon. Az egyik érve az volt, hogy minden erőforrás a kormánypárt kezében van, és igen széleskörű a klientúrájuk is: náluk vannak a rendszer működtetői és haszonélvezői. Erről kérdezték Békesit az Egyenes Beszéd pénteki adásában.

A közgazdász a műsorban kijelentette: a Fidesz uralja a körülbelül 2 millió szavazóját, ami a mai választási törvénnyel elegendő ahhoz, hogy nagy biztonsággal nyerjen az országgyűlési választáson. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy összesen 8 millió választó van Magyarországon. „Az emberek alapvetően érzelmek – szimpátiák és antipátiák – alapján szavaznak. Az érzelmek pedig nagyon nehezen számíthatók ki” – jelentette ki Békesi, aki szerint az ellenzéki oldalon nem vették figyelembe, hogy az emberek érzelmeit meg kell nyerni.

Hozzátetette: jelen pillanatban az érzelmi politizálásnak minden eszköze a Fidesz kezében van. „Hazafiság, a nemzeti ünnepek kisajátítása, a nemzeti szimbólumoknak a kisajátítása, a sportnak a kiemelt támogatása, a keresztény hitre való hivatkozás” – sorolta a közgazdász.

Békesi szerint a másik oldalnak óriási hibája, hogy ezzel nem foglalkozott, hiszen olyan eszköz került át a jelenlegi vezetés kezébe, amit mással nem lehet ellensúlyozni. Ezért gondolja azt, hogy lefutott a jövő évi választás, amit véleménye szerint nem a programok, hanem az érzelmek fognak eldönteni.

A volt miniszter az adásban azt is elárulta: ha most vasárnap lenne a választás, tudná, hogy melyik párt mellé húzná az ikszet, de elveszne a szavazata. „Ez egy borzasztó tudat” – hangsúlyozta, és azt is elárulta: lát olyan arcot, aki lehetne Orbán Viktor kihívója, de minimális az esélyük. Konkrét példaként említette Bokros Lajost, aki „mindenfajta szempontból messze a legjobbnak” titulált, de nagyon szűk támogatói körrel rendelkezik, ráadásul megosztó személyiség. Mellette Bajnai Gordont tartaná megfelelőnek, de parlamentben ülő pártvezetők közül senkit sem lát alkalmasnak.

A közgazdász keményen ostorozta az LMP-t, hiteltelennek nevezve a pártot. „Az LMP-s cirkusz egy óriási csalódás. Az a fajta sasszézás, amit az LMP végrehajt, a különböző pólusok között: hol balról próbál előzni és populista szövegeket hangsúlyoz. Az antikapitalizmusa, globalizáció-ellenessége, egy ilyen félig végiggondolt zöldpártisága, ez a fajta végig nem gondolt nemzetieskedése egyértelműen hiteltelenné teszi számomra ezt a képződményt” – fogalmazott, és hozzátette: nem lepődne meg, ha az LMP be sem jutna a parlamentbe. „Megérdemelnék” – mondta, és kijelentette: „Szél Bernadettre végtelenül nagy ez a cipő, ezt a ruhát nem őrá szabták. Végiggondolni is rettenet, ha Szél Bernadettnek kell kihívnia Orbán Viktort” – fogalmazott.

atv.hu